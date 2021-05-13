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Giriş Tarihi: 13.5.2021 12:48 Son Güncelleme: 13.5.2021 13:03

'da bayram namazı çıkışı dehşet! İmama pusu kurdu!

İHA
Samsun'da bayram namazı çıkışı dehşet! İmama pusu kurdu!

’da korkunç bir cinayet işlendi. İ.T., bayram namazı çıkışında, imam Fatih Akkuş'a silahla ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan adam, olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayetin nedeni ise muhtarlık seçimiydi…

Korkunç olay, Samsun'un Terme ilçesi Taşlık Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, muhtarlık seçimlerinden itibaren husumetli olduğu öğrenilen İ.T., bayram namazı çıkışında aracına yönelen imam Fatih Akkuş'u(31) yanında getirdiği silahla ateş ederek yaraladı.

Açılan ateş sonucu vücuduna 3 kurşun isabet eden Fatih Akkuş, olay yerinde hayatını kaybederken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Fatih Akkuş'un cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, bölgeyi abluka altına alan jandarma ekipleri, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cinayet şüphelisi İ.T.'yi gözaltına aldı.

Mahalle sakinleri, İ.T.'nin ve ailesinin muhtarlık seçimlerinde Akkuş ailesiyle tartışma yaşadığını ve seçim sonrasında mahallede 2 kez kavga çıktığını ifade ettiler.

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Samsun'da bayram namazı çıkışı dehşet! İmama pusu kurdu!
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