Samsun'da bayram namazı çıkışı dehşet! İmama pusu kurdu!

Korkunç olay, Samsun'un Terme ilçesi Taşlık Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, muhtarlık seçimlerinden itibaren husumetli olduğu öğrenilen İ.T., bayram namazı çıkışında aracına yönelen imam Fatih Akkuş'u(31) yanında getirdiği silahla ateş ederek yaraladı.