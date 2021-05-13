Şehitlikte duygu dolu anlar: Sen gelmeyince ben sana geldim oğlum





"OĞLUM SEN GELMEDİN BEN SANA GELDİM"

Geçtiğimiz yıl Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın annesi Nurhan Karaca, yakınlarıyla birlikte şehitliği ziyaret etti. Gözyaşlarının tutamayan Şehit Annesi Nurhan Karaca, "Geçen yıl 5 Şubat'ta çığda kurtarmaya gittiğin oğlum çığ altında kalarak şehit oldu. Onsuz üçüncü bayramımız. Bizim hiç bayramımız yok. Bizim evimiz şehitlik. Canımız, parçamız, her şeyimiz burada. Vatan sağ olsun. İki oğlum da asker. Birisini şehit verdim. Birisi jandarma olarak hala görevine devam ediyor. Vatana iki tane jandarma yetiştirmekten gurur ve onur duyuyorum. Vatanımız sağ olsun. Tarkan Karaca oğlumla da gurur duyuyorum. Beni bu dünyada da öbür dünyada da hep gururlandırdı. Onur duyuyorum onunla. Bayramın mübarek olsun oğlum, sen bana gelemedin ama ben sana geldim" ifadelerini kullandı.