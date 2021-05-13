Su kuyusunda facia: 3 arkadaş hayatını kaybetti

Olay Taş Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde Salim Sarı'ya ait arazinin bahçesinde meydana geldi.
Hasan Sönmez
Su kuyusundan su çıkarmak için dalgıç pompası ile kuyuya giren Salim Sari (36), Mehmet İslek (43) ve Hasan Sönmez (51), kuyuya girdikten sonra bir daha çıkmayınca aileleri polis, sağlık ekipleri ve Cankur ekiplerine haber verdi.
Salim Sarı
3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekipler 3 kişiyi bulmak için seferber oldu. Kuyuya özel donanımlı oksijen maskeleriyle inen Cankur ekipleri 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.