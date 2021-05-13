Su kuyusunda facia: 3 arkadaş hayatını kaybetti

Hasan Sönmez

Su kuyusundan su çıkarmak için dalgıç pompası ile kuyuya giren Salim Sari (36), Mehmet İslek (43) ve Hasan Sönmez (51), kuyuya girdikten sonra bir daha çıkmayınca aileleri polis, sağlık ekipleri ve Cankur ekiplerine haber verdi.