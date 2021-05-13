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Giriş Tarihi: 13.5.2021 22:12 Son Güncelleme: 13.5.2021 22:39

Su kuyusunda facia: 3 hayatını kaybetti

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Su kuyusunda facia: 3 arkadaş hayatını kaybetti

'nın Kozan ilçesinde su çıkarmak için kuyuya giren 3 metan gazından zehirlenmesi sonusu yaşamlarını yitirdi.

Olay Taş Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde Salim Sarı'ya ait arazinin bahçesinde meydana geldi.

Hasan Sönmez

Su kuyusundan su çıkarmak için dalgıç pompası ile kuyuya giren Salim Sari (36), Mehmet İslek (43) ve Hasan Sönmez (51), kuyuya girdikten sonra bir daha çıkmayınca aileleri polis, sağlık ekipleri ve Cankur ekiplerine haber verdi.


Salim Sarı

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler 3 kişiyi bulmak için seferber oldu. Kuyuya özel donanımlı oksijen maskeleriyle inen Cankur ekipleri 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Mehmet İşlek

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sarı, İşlek ve Sönmez'in cenazeleri bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Morguna kaldırılırken, ölenlerin yakınları sinir krizleri geçirip gözyaşı döktü.

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Su kuyusunda facia: 3 arkadaş hayatını kaybetti
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