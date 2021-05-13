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Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile 13 Mayıs Süper Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 13.5.2021 21:17 Son Güncelleme: 13.5.2021 21:17

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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile 13 Mayıs Süper Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama

Şans oyunları oynayanlar için sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar heyecan kaynağı oluyor. tarafından birazdan gerçekleştirilecek olan canlı çekiliş ile 13 Mayıs 2021 ve kazanan numaraları açıklanacak. yapmak isteyenler, Süper Loto sonucu bilet sorgulama ekranı aracılığıyla bunu gerçekleştirebilir. İşte, haftanın Süper Loto sonuçları kazanan numaraları ve 13 Mayıs 2021 Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama ekranı

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 13 Mayıs 2021 Süper Loto çekilişi sonuçları ile birazdan sona erecek. Milli Piyango Online tarafından salı, perşembe ve pazar olmak üzere, haftada üç gün gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 13 Mayıs MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 13 MAYIS MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

13 Mayıs Süper Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapılacak ve ardından Süper Loto sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 11 milyon 433 bin TL devretmişti.

Süper Loto sonuçları ve haftanın kazanan numaraları şu şekilde;

SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Süper Loto çekilişinin sonuçları sabah.com.tr'de.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile 13 Mayıs Süper Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama
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