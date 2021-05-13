Talas Belediyesi ramazan’da 93 bin kişiye ulaştı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, paylaşma ve dayanışma ayı Ramazan'ın ruhuna uygun çalışmalar gerçekleştirdiklerinin belirterek 4 ayrı noktada günlük 2 bin kişilik paket servis yemek ikramında bulunduklarını söyledi. Başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere hastalar, öğrenciler ve engellilerin yanı sıra isteyen herkesin yararlanabildiğini belirten Başkan Mustafa Yalçın; "Her gün farklı bir bölgede vatandaşlarımıza iftarlık tatlı ikram ettik. Bununla birlikte hem aşevimizde kayıtlı ailelere hem de ihtiyaç sahiplerine iaşe ve temizlik malzemesi desteği sağladık. Aşevimizden yemek alan ailelere ayrıca günlük sıcak yemek ve ekmek yardımında bulunduk. Hayır Çarşısı'ndan kıyafet, ayakkabı, yeni doğan bebek seti ve ev eşyası gibi yardımlarımız oldu" dedi.

COVİD HASTALARINA 'GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU'

Pandemi sürecinden etkilenenlerin maddi manevi yanlarında olmaya gayret ettiklerine de dikkat çeken Başkan Yalçın, "Talas'taki 4 bin 500 Kovid hastası veya karantinaya alınmış vatandaşımızla telefon görüşmesi yaparak hem hal hatırlarını hem de bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorduk. Engelli ve yaşlı covid hastalarının evlerine günlük olarak sıcak yemek ulaştırdık" diye konuştu.

ANNELER VE ŞEHİT AİLELERİ BAŞTACIMIZ

Şehit ailelerinin kendileri için ayrı bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Başkan Yalçın, sürekli temas halinde olduklarını ifade ederek, "Talas'taki şehit aileleri ile irtibatımızı hiç kesmeden devam ettiriyoruz. Ramazan ayı içerisinde ve Anneler Günü'nde pandemi şartlarına uygun şekilde ziyaretler yaparak hem gönüllerini aldık hem de çeşitli hediyeler takdim ettik. Bununla birlikte Anneler günü dolayısı ile 1000'den fazla ailemize üzerine fotoğraflarının basıldığı kupa hediye ettik" dedi.

Pandeminin başından beri uzman psikologlar eşliğinde isteyenlere gerek telefonla gerekse de yüz yüze psikolojik destek sağladıklarını kaydeden Başkan Yalçın, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı, bina görevlilerine alış veriş çeki hediyesi gibi faaliyetlere de imza attıklarını söyledi.