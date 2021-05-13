Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram mesajları araştırmaları hem sabah saatlerinde hem de gün içerisinde yapılmaya devam ediliyor. Ramazan Bayramı boyunca sosyal medya aracılığıyla "İyi Bayramlar" dileklerini sunmak isteyen binlerce vatandaş en yeni ve seçenekli Ramazan Bayramı mesajlarını sevdiklerine iletiyor. Sizler de bu başlık altından en yeni, güzel, anlamlı, şeker tadında bayram mesajlarına ulaşabilir, sevdiklerinize yollayabilirsiniz. İşte 2021 Ramazan Bayramı mesajları!
Mübarek Ramazan ayının sona ermesinin ardından bayram coşkusu yaşanıyor. 13 Mayıs bugün Ramazan Bayramı'nın ilk günü ile birlikte bayram mesajları sabah saatlerinden itibaren iletilmeye başlandı. Ramazan Bayramı boyunca en yeni, resimli ve seçenekli bayram mesajlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI
Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.
Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Ramazan Bayramı kutlu olsun.
Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren Ramazan Bayramı hayırlara vesile olsun.
Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye ve dostluğa dönüştüğü Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.
Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.
Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Ramazan Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.
Bayramlar; dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.
* Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda... Ramazan Bayramın mübarek olsun!
* Mübarek bir ayın ardından bayramı hediye eden ve bizleri bayrama ulaştıran Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd olsun..Rahmet ayından temizlenmiş olarak çıkmayı ve bundan sonraki hayatımızı günahtan arınmış olarak yaşamayı Yüce Mevla nasip eylesin..Bayramınız mübarek olsun.
* Şeker tadında bir Ramazan Bayramı diler her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz iyi bayramlar...
* Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak merhabadır bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.
* Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.
* Bu Mübarek Ramazan Bayramı'nda, kâinatın yaratıcısı ve âlemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.