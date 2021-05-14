Bayramda market çalışma saatleri, sabah saatleriyle beraber milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde tam kapanma yani 17 günlük sokağa çıkma yasağı bilindiği üzere bayramın ilk günü yani bugün de devam ediyor. Öte yandan bu günde vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu işletmelere gitmeden önce "Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında Bugün bayramda marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kaça kadar açık olacak? Sorularına da yanıt vermişti. İşte A101, BİM, ŞOK, Migros bakkal ve market çalışma saatleri…

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI? İŞTE MARKET VE BAKKAL ÇALIŞMA SAATLERİ!

Sabah saatlerinden itibaren binlerce vatandaşın gözü sokağa çıkma yasağında market ve bakkalların çalışma saatlerine çevrildi. Bu kapsamda detaylar araştırılırken İçişleri Bakanlığı 26 Nisan tarihli olarak yayımladığı Tam Kapanma konulu genelgesinde "Bayramda marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?" sorularına da yanıt verdi.