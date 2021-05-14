Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca evde bakım maaşı yatırılıyor ve il il sorgulanıyor. Mayıs ayının ortasına gelirken evde bakım parası yatan iller merak ediliyor. Evinde hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kimselere yanlarından ayrılmamaları için verilen ödenekten faydalanan vatandaşlar sorgulamalarını e devlet ve sms üzerinden gerçekleştiriyor. 14 Mayıs Cuma günü bakım parasının hangi illere yattığını öğrenmek isteyenler ödenek sorgulamasına hız kazandırdı. Buna göre Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 14 Mayıs 2021 Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı yatan iller, bakım parası ödeneğinden yararlanan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. . Devletin verdiği ödenekten faydalananlar hem SMS hem de e devlet üzerinden bakım parasını il il sorgulama yapabiliyor. Haberimizde, 14 Mayıs Cuma evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve güncel yatan iller listesine erişebilirsiniz.