Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca evde bakım maaşı yatırılıyor ve il il sorgulanıyor. Mayıs ayının ortasına gelirken evde bakım parası yatan iller merak ediliyor. Evinde hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kimselere yanlarından ayrılmamaları için verilen ödenekten faydalanan vatandaşlar sorgulamalarını e devlet ve sms üzerinden gerçekleştiriyor. 14 Mayıs Cuma günü bakım parasının hangi illere yattığını öğrenmek isteyenler ödenek sorgulamasına hız kazandırdı. Buna göre Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 14 Mayıs 2021 Evde bakım maaşı yatan iller sorgula
Evde bakım maaşı yatan iller, bakım parası ödeneğinden yararlanan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. . Devletin verdiği ödenekten faydalananlar hem SMS hem de e devlet üzerinden bakım parasını il il sorgulama yapabiliyor. Haberimizde, 14 Mayıs Cuma evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve güncel yatan iller listesine erişebilirsiniz.
Evde bakım maaşı yatan iller henüz belli olmadı. Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.
Mayıs ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Ramazan Bayramı'na denk geldiğini kaydeden Bakan Yanık, bayram öncesi ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla ödeme tarihinin öne çekildiğini söyledi. Bakan Yanık, "Evde Bakım Yardımı ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz" dedi.
Evde bakım yardımından 536 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Bakan Yanık, bu kapsamda Mayıs ayında 888,5 milyon TL ödeme yapılacağını söyledi.
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Her gün yeni illerde yatırılan evde bakım maaşını e-devlet veya SMS yöntemiyle sorgulanabiliyor. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
E- DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA
Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.