Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak sorusu, gündemdeki yerini koruyor. Tam kapanma sürecinde vaka sayısını kontrol altında tutabilmek için bu işletmelerin faaliyetleri geçici olarak sonlandırıldı. Tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona erecek olması ile beraber kuaförlerin ve berberlerin durumu da merak konusu oldu. Öyle ki, kuaförler ve berberler 17 Mayıs'ta açılacak mı sorusu, sık sık araştırılmaya başlandı.

KUAFÖRLER VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Vaka sayılarının 10 binin altına inmesi ile birlikte adım adım kısıtlamaların esnetilmesi ve kaldırılması bekleniyor. Bazı kısıtlamalar kaldırılıp bir haftalık sonuçlarına bakılacak ve ardından yeni adımlar atılacak.

İşte, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak, 17 Mayıs'ta açılır mı konusuyla ilgili bilgiler