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Giriş Tarihi: 14.5.2021 22:23

Kuaförler ve , 17 Mayıs'ta açılır mı? Kuaförler ve berberler açılacak mı?

Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak, 17 Mayıs'ta açılır mı? Kuaförler ve berberler açılacak mı?

Tam kapanma süreci, 17 Mayıs'ta sona erecek. Bu noktada birçok detay da merak konusu oldu. Bunlar arasında kuaförler ve sorusu da yer alıyor. Bilindiği gibi, tam kapanma sürecinde kuaförler, güzellik salonları ve berberler geçici olarak kapatılmıştı. Tam kapanmanın sonlarına doğru gelinirken kuaförler ve berberler açılacak mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Yeni normalleşme takviminde kuaförler ve berberler için de çeşitli formüller bulunuyor. İşte, 17 Mayıs'ta kuaförler ve berberler açılır mı, saat kaça kadar açık olacak konusuyla ilgili bilgiler

Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak sorusu, gündemdeki yerini koruyor. Tam kapanma sürecinde vaka sayısını kontrol altında tutabilmek için bu işletmelerin faaliyetleri geçici olarak sonlandırıldı. Tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona erecek olması ile beraber kuaförlerin ve berberlerin durumu da merak konusu oldu. Öyle ki, kuaförler ve berberler 17 Mayıs'ta açılacak mı sorusu, sık sık araştırılmaya başlandı.

KUAFÖRLER VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Vaka sayılarının 10 binin altına inmesi ile birlikte adım adım kısıtlamaların esnetilmesi ve kaldırılması bekleniyor. Bazı kısıtlamalar kaldırılıp bir haftalık sonuçlarına bakılacak ve ardından yeni adımlar atılacak.

İşte, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak, 17 Mayıs'ta açılır mı konusuyla ilgili bilgiler

KUAFÖRLER VE BERBERLER AÇILACAK MI?

SABAH'ın ulaştığı son dakika haberine göre Normalleşme kapsamında öncelikli olarak berber, terzi, kuaför gibi küçük işletmeler, ardından okullarını 8-12'nci sınıflarının açılabileceği, daha sonra da kafe ve restoranların dışarıda servisine izin verilebileceği belirtiliyor.

Yalnız normalleşmede kademeli açılma süreci içerisinde ilk günlerde düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi kalabalıkların bir araya geldiği organizasyonlara vaka sayılarının daha da düşmesinden sonra izin verilmesi bekleniyor

KUAFÖRLER VE BERBERLER VE NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından kuaförlerin ve berberlerin ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak, 17 Mayıs'ta açılır mı? Kuaförler ve berberler açılacak mı?
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