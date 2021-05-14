Metrobüsü yolcularla rehin aldı

Esenyurt'tapsikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ali K. (34) metrobüste maket bıçağıyla yolcuları rehin aldı. Haramidere Metrobüs Durağı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, şüpheli Ali K., daha sonra maket bıçağı ile kendine zarar vermeye başladı. Bunun üzerine şoför metrobüsü durdurarak polisi aradı. Bu sırada yolcular ve metrobüs sürücüsünü araçtan indiren şüpheli, kendisini aracın içine kapattı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, Ali K.'yı bıçağı bırakması için ikna etmeye çalıştı. Ali K. bir süre sonra metrobüsten indi. Polislerin iknası sonucu gözaltına alınan Ali K. hastaneye kaldırıldı.