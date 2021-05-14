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Giriş Tarihi: 14.5.2021 17:50

| 14 Mayıs koronavirüs açıklandı mı? Koronavirüs tablosu ile bugünkü hasta, vefat ve vaka sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA | 14 Mayıs koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? Koronavirüs tablosu ile bugünkü hasta, vefat ve vaka sayısı kaç oldu?

haberleri... Türkiye, Kovid-19 karşısında etkin mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Tam kapanmanın sonlarına doğru yaklaşılırken günlük corona da ciddi bir düşüş eğilimine girdi. Bununla beraber, günlük koronavirüs ölü ve vaka sayısı son durum tablosu da merak konusu oldu. Bilindiği gibi, corona vaka sayısı ve ölü sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından son dakika olarak duyuruluyor. Türkiye'de bugünkü ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, Sağlık Bakanlığı'nın son dakika verileri ile bugünkü corona vaka sayısı son durum tablosu 14 Mayıs 2021

Son dakika haberi... Kesintisiz kapanma sürecinin sonlarına doğru yaklaşılırken vaka sayısı ve koronavirüs son durum tablosu da gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Tam kapanmanın ardından koronavirüs vaka ve ölü sayısı son durum tablosunda ciddi anlamda bir düşüş oldu. Alınan tedbirlerin olumlu sonuç verdiği görüldü ve günlük corona virüs vaka sayısı 10 binli rakamlara kadar geriledi.

BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 14 MAYIS 2021

Bu noktada, günlük koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı son durum tablosu merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı korona tablosu verilerine göre, 11 bin 534 vaka görülürken 55 bin 472 kişi iyileşti. Buna karşın, 238 kişi Kovid-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 14 Mayıs koronavirüs vaka ve ölü sayısı belli oldu mu?

İşte, bugünkü koronavirüs son durum tablosu 14 Mayıs 2021

BUGÜNE AİT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

14 Mayıs'a ait koronavirüs vaka ve ölü sayısı tablosu henüz paylaşılmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük corona virüs son durum tablosu birazdan açıklanacak.

İşte, gün gün veriler;

13 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 534
  • HASTA SAYISI: Bin 217
  • VEFAT SAYISI: 238
  • İYİLEŞEN SAYISI: 55 bin 472

12 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 29
  • HASTA SAYISI: Bin 496
  • VEFAT SAYISI: 232
  • İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 167

11 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 14 bin 497
  • HASTA SAYISI: Bin 582
  • VEFAT SAYISI: 278
  • İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 253

10 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 604
  • HASTA SAYISI: Bin 734
  • VEFAT SAYISI: 282
  • İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 953

9 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 15 bin 191
  • HASTA SAYISI: 2 bin 102
  • VEFAT SAYISI: 283
  • İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 694

8 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 18 bin 052
  • HASTA SAYISI: 2 bin 178
  • VEFAT SAYISI: 281
  • İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 896

7 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 20 bin 107
  • HASTA SAYISI: 2 bin 210
  • VEFAT SAYISI: 278
  • İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 529

6 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 22 bin 388
  • HASTA SAYISI: 2 bin 401
  • VEFAT SAYISI: 304
  • İYİLEŞEN SAYISI: 37 bin 298
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SON DAKİKA | 14 Mayıs koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? Koronavirüs tablosu ile bugünkü hasta, vefat ve vaka sayısı kaç oldu?
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