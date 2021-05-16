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Giriş Tarihi: 16.5.2021 17:14 Son Güncelleme: 16.5.2021 17:15

Balkondan düşen küçük çocuğu ölümden kurtardı

İHA
Balkondan düşen küçük çocuğu ölümden koltuk kurtardı

’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 2. katın balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuğu kurtardı. Hafif şekilde yaralanan , hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Gaye Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Sara H., balkonda oynamaya başladı. Balkonun korumalıklarına tırmanan çocuk, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten boşluğa düştü.

KOLTUĞUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Bahçede bulunan koltuğun üzerine düşen çocuk, hafif şekilde yaralandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beton zemine düşmekten bahçeye bırakılan koltuk sayesinde kurtulan minik Sara H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

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Balkondan düşen küçük çocuğu ölümden koltuk kurtardı
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