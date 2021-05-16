Balkondan düşen küçük çocuğu ölümden koltuk kurtardı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beton zemine düşmekten bahçeye bırakılan koltuk sayesinde kurtulan minik Sara H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.