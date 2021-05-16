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Giriş Tarihi: 16.5.2021 07:25 Son Güncelleme: 16.5.2021 07:25

ve , tarih belli oldu mu? 2021 Çay ocakları ve kahvehaneler açılır mı?

Çay ocakları ve kahvehaneler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? 2021 Çay ocakları ve kahvehaneler açılır mı?

Tam kapanma süreci, 17 Mayıs'ta bitecek. Bu noktada birçok detay da merak konusu oldu. Bunlar arasında ve sorusu da yer alıyor. Bilindiği gibi, tam kapanma sürecinde , çay ocakları ve kahvehaneler geçici olarak kapatılmıştı. Tam kapanmanın sonlarına doğru gelinirken çay ocakları ve kahvehaneler açılır mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, 17 Mayıs'ta kıraathaneler, çay ocakları ve kahvehaneler açılır mı, ne zaman açılacak konusuyla ilgili bilgiler

Kahvehaneler ve çay ocakları ne zaman açılacak sorusu, gündemdeki yerini koruyor. Tam kapanma sürecinde vaka sayısını kontrol altında tutabilmek için bu işletmelerin faaliyetleri geçici olarak sonlandırıldı. Tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona erecek olması ile beraber çay ocaklarının, kıraathanelerin ve kahvehanelerin durumu da merak konusu oldu. Öyle ki, çay ocakları ve kahvehaneler 17 Mayıs'ta açılacak mı sorusu, sık sık araştırılmaya başlandı.

ÇAY OCAKLARI VE KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Vaka sayılarının 10 binin altına inmesi ile birlikte adım adım kısıtlamaların esnetilmesi ve kaldırılması bekleniyor. Bazı kısıtlamalar kaldırılıp bir haftalık sonuçlarına bakılacak ve ardından yeni adımlar atılacak.

İşte, kıraathaneler, kahvehaneler ve çay ocakları ne zaman açılacak, 17 Mayıs'ta açılır mı konusuyla ilgili bilgiler

KAHVEHANELER AÇILACAK MI?

SABAH'ın ulaştığı son dakika haberine göre Normalleşme kapsamında öncelikli olarak berber, terzi, kuaför gibi küçük işletmeler, ardından okullarını 8-12'nci sınıflarının açılabileceği, daha sonra da kafe ve restoranların dışarıda servisine izin verilebileceği belirtiliyor.

Yalnız normalleşmede kademeli açılma süreci içerisinde ilk günlerde düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi kalabalıkların bir araya geldiği organizasyonlara vaka sayılarının daha da düşmesinden sonra izin verilmesi bekleniyor

ÇAY OCAKLARI, KIRAATHANELER VE KAHVEHANELER AÇILIR MI?

Çay ocakları, kıraathaneler ve kahvehanelerin durumu Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak.

Kabine Toplantısı, 17 Mayıs'ta gerçekleşecek.

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Çay ocakları ve kahvehaneler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? 2021 Çay ocakları ve kahvehaneler açılır mı?
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