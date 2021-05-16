Kahvehaneler ve çay ocakları ne zaman açılacak sorusu, gündemdeki yerini koruyor. Tam kapanma sürecinde vaka sayısını kontrol altında tutabilmek için bu işletmelerin faaliyetleri geçici olarak sonlandırıldı. Tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona erecek olması ile beraber çay ocaklarının, kıraathanelerin ve kahvehanelerin durumu da merak konusu oldu. Öyle ki, çay ocakları ve kahvehaneler 17 Mayıs'ta açılacak mı sorusu, sık sık araştırılmaya başlandı.

ÇAY OCAKLARI VE KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Vaka sayılarının 10 binin altına inmesi ile birlikte adım adım kısıtlamaların esnetilmesi ve kaldırılması bekleniyor. Bazı kısıtlamalar kaldırılıp bir haftalık sonuçlarına bakılacak ve ardından yeni adımlar atılacak.

İşte, kıraathaneler, kahvehaneler ve çay ocakları ne zaman açılacak, 17 Mayıs'ta açılır mı konusuyla ilgili bilgiler