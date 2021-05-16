İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail'in saldırılarını durdurun!

Useymin, şunları kaydetti: "Saldırıların yanı sıra Filistinlilerin mülklerine el koymak, hak sahiplerine topraklarını tahliye etme çağrısı yapmak meşru haklarının inkarıdır ve bu yapılanlar barış sürecine hizmet etmemektedir. Aksine adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşılması konusundaki samimi çabaları engellemektedir."