İzmir'in göbeğinde çevre katliamı

İzmir'in Konak ilçesi meydanında; İzmir Büyükşehir Belediye Sarayına ve Genel Müdürlüğe 200 metre mesafedeki bir noktadan denize kanalizasyon suyu dökülmesi vatandaşların tepkilerine neden oldu.

Sağlığı tehdit eden ve görüntü kirliliği oluşturan duruma bir tepki de Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'den geldi.

Kişisel Twitter hesabından endişe verici görüntüleri yayınlayan Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in '3 yılın sonunda körfezde denize gireceğim' sözlerine atıfta bulunarak; "Körfezde yüzmekten zaten çoktan umudu kestik! İzmir'in merkezinde, CHP'li yerel idarenin burnunun dibinde, denize oluk oluk akıtılan bu pislik neyin nesi onu anlamaya çalışıyoruz. CHP'li Soyer, pembe rüyasından uyanıp yanıtlayabilir mi lütfen!" dedi.

BÜYÜK SES GETİRDİ

Sürekli'nin paylaşımının ardından birçok İzmirli vatandaş, körfezi temizleyip denize girmeyi vadeden Soyer'i sert bir dille eleştirdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü sorumlular hakkında gerekli işlemleri yapmaya davet eden İzmirliler, körfeze akan kirliliğin bir an önce durdurulmasını istedi.

İL MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME BAŞLATTI

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti. Süreklinin paylaştığı görüntüleri ihbar kabul eden il müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine giderek incelemelerde bulundu.