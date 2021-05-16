Kim olmak istiyorsam o olmakta özgürüm





ROCKY'NİN ESİN KAYNAĞI...

Rocky filminin ilham kaynağının yine Muhammed Ali ile ilgili olduğu pek bilinmez: "Kardeşim Rocky 'ye bayıldı. Film yapılırken kendi hayatından esinlendiğini hissettiyse bile bunu aşağılama olarak değil, gurur verici kabul etmişti. Zaten daha sonra anlaşıldığı kadarıyla Stallone, kazanma şansı olmadığı düşünülen boksörün atılgan şampiyonla karşılaşma şansını yakaladığı bölümde kardeşimin Chuck Wepner'la yaptığı maçtan esinlenmişti. Stallone sonraki filmlerinde kardeşimin antrenman tarzını da ödünç alarak kullanacaktı."



DEDESİNİN ANNESİ BİR KÖLEYDİ

Muhammed Ali siyahi bir anne ve babanın çocuğu olarak, Cassius Clay Marcellus adıyla 17 Ocak 1942'de Louisville'de dünyaya gelse de aile geçmişi bizi çarpıcı bir ABD gerçeğiyle yüzleştiriyor. Muhammed Ali'nin anne tarafından dedesinin annesinin vakti zamanında bir köle olduğunu öğreniyoruz kitaptan. Amerika'ya 1877'de İrlanda'dan gelen dedesinin babası, burada özgürlüğüne kavuşmuş köle bir kadınla evleniyor ve bu evlilikten Muhammed Ali'nin dedesi John Grady doğuyor.



IRK AYRIMCILIĞI İLE SEKİZ YAŞINDA TANIŞTI

1940'lı ve 50'li yıllar, ABD'de siyahların ırkçılıkla katı bir şekilde yüz yüze kaldığı zamanlar. Muhammed Ali de teninin renginden dolayı ırkçılığa daha küçük yaşta maruz kalıyor. Annesi onu sekiz yaşındayken çarşıya götürüyor. Susuyor Ali. Dükkanın birine girip su satın almak istiyorlar ama dükkandaki kadın 'zencilere satış yapmadıklarını' söylüyor. Muhammed Ali, ırkçılıkla ilk defa yüzleşiyor ve gözyaşlarını tutamıyor. Bu olay onun dünyasını derinden etkiliyor. Rahman Ali "Muhammed sık sık siyah insanların neden öyle eza görmek zorunda olduğunu sorguluyordu" diyor.



BİSİKLETİ ÇALININCA BOKSA BAŞLADI

Muhammed Ali boksla 12 yaşında tanışıyor. Ama bu tanışmaya da bir hırsızlık olayı vesile oluyor. 1954 yılında babasının, kardeşiyle kendisine Noel hediyesi olarak aldığı bisikletleri sokakta zincirledikleri yerden çalınıyor. Polise gitmeye karar veriyor iki kardeş. Ama oradaki insanlar onları bir spor salonuna yönlendiriyor. Çünkü onlara yardımcı olacak polis o sırada spor salonunda. İki kardeş salona gidiyorlar. Joe Martin adlı polis memuru orada çocuklara boks öğretiyor aslında. Gerisini kitaptan okuyalım: "Meselenin resmi yanını hallettikten sonra, 'Bu arada, siz iki ufaklık yarın akşam saat 6 gibi buraya gelsenize" dedi, 'Boks yapmayı öğrenirsiniz.' Yanaklarında hâlâ gözyaşlarının izi olan kardeşim, gözlerinde o tanıdık meydan okumayla o hırsızları yakaladığı anda fena benzeteceğini söyledi. Martin, Muhammed'e bunları aklından geçirmek için bile yumruk atmayı öğrenmesi gerektiğini anlattı. Boksa dair hiçbir şey bilmiyorduk ve o sporla ilgilenmeyi hiç düşünmemiştik ama anlaşıldığı kadarıyla Muhammed, salonun görüntüsü, kokuları, canlılığı karşısında bisikleti bile unutacak kadar kendinden geçmişti."



İLK ŞAMPİYONLUK VE NEHRE ATILAN MADALYA

Muhammed Ali, Joe Martin'in nezaretinde boksa başlayıp pek çok maç kazanır. Ve 1960'ta San Francisco'ya gidip Roma'da yapılacak olan olimpiyat oyunlarına katılmaya hak kazanır: "5 Eylül günü Polonyalı Zigzy Pietrzykowski'nin karşısında ringe çıktı. Hakemlerinin oy birliğiyle onu yenip yarı ağır sıklette madalyaya ulaştı. Bir rüyanın gerçekleştiği, asla unutamayacağım bir gündü. Louisville'e döndüğünde onu havaalanında büyük bir kalabalık karşıladı."

Fakat Muhammed Ali'nin bu olimpiyat şampiyonluğu sevinci bile ırkçılıkla gölgelenir. Irkçı muameleye maruz kaldığı gün madalyayı Ohio Irmağı'na atar: "Bize hizmet vermeyi reddeden restorana Muhammed'le birlikte gitmiştik. Kardeşim garson hanıma, 'Ben bir çizburger alayım' dedi. 'Burada 'zencilere servis yapmıyoruz' diye cevap verdi kadın. Tiksinti ve öfkeyle restoranı terk ettik. 2. Cadde köprüsüne vardığımızda Muhammed, madalyasını ırmağa fırlattı. 'Rudy, incindim. Büyük saygısızlığa uğradım. Beni derinden yaraladı bu' dedi."