Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak sorusu, gündemdeki yerini koruyor. Tam kapanma sürecinde vaka sayısını kontrol altında tutabilmek için yeme içme mekanları yalnızca online sipariş ile müşterilerine ulaşıyor. Tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona erecek olması ile beraber lokantaların, restoranların ve kafelerin açılacağı tarih de merak konusu oldu. Öyle ki, lokantalar, restoranlar ve kafeler 17 Mayıs'ta açılacak mı sorusu, sık sık araştırılmaya başlandı.

MEKANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Vaka sayılarının 10 binin altına inmesi ile birlikte adım adım kısıtlamaların esnetilmesi ve kaldırılması bekleniyor. Bazı kısıtlamalar kaldırılıp bir haftalık sonuçlarına bakılacak ve ardından yeni adımlar atılacak.

İşte, restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak konusuyla ilgili bilgiler