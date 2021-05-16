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Giriş Tarihi: 17.5.2021 00:12

Son dakika haberi: 'ta market yandı

DHA
Son dakika haberi: Zonguldak'ta market yandı

Son dakika haberi... 'ın ilçesinde toptan satış yapılan markette çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale ediliyor. Kısa sürede tüm binayı saran alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor

Saat 21.00 sıralarında Ereğli-Devrek yolu üzerinde bulunan toptan markette; henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı.

Marketten dumanların yükseldiğini fark edenler itfaiyeye haber verdi. Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken tedbir amaçlı sağlık ekipleri de bölgede hazır tutuldu. Yangın, kısa sürede büyürken market alevler içinde kaldı.

Yangını söndürme çalışmalarına Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri de katıldı. Polis ekipleri, yolun bir bölümünü trafiğe kapattı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

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Son dakika haberi: Zonguldak'ta market yandı
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