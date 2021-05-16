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Giriş Tarihi: 16.5.2021 23:33

Traktör takla attı sürücü yaşamını yitirdi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Traktör takla attı sürücü yaşamını yitirdi

'da traktörün devrilmesi sonucu yaşanan kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi Abdulkadir Badıllı bulvarında Meydana geldi. Ferhat Oymak (30) yönetimindeki traktör yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri sürücü Ferhat Oymak'ın (30) hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün yanında bulunan Burak Kesen ağır yaralandı. Yaralı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ferhat Oymak'ın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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Traktör takla attı sürücü yaşamını yitirdi
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