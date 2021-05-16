Traktör takla attı sürücü yaşamını yitirdi

Kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi Abdulkadir Badıllı bulvarında Meydana geldi. Ferhat Oymak (30) yönetimindeki traktör yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri sürücü Ferhat Oymak'ın (30) hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün yanında bulunan Burak Kesen ağır yaralandı. Yaralı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ferhat Oymak'ın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.