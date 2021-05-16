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Giriş Tarihi: 16.5.2021 12:00

Yeni Genelgesi ile restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? Restoran, lokanta ve kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak?

Yeni İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? Restoran, lokanta ve kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak?

Tam kapanma süreci sona ererken bugün genelgesi ile kademeli olarak normalleşme sürecine geçişin tüm detayları kamuoyu ile paylaşıldı. Bu noktada “Kafe ve restoranlar açıldı mı, ne zaman açılacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Kafe, restoran, lokanta, kahvehane türü işletme sahipleri normalleşme kapsamında alınan yeni kararları merak ediyor. Yayımlanan genelgeye göre; yeme-içme yerlerinin hafta içi ve hafta sonu belirlenen saatler arasında gel al ve paket servis uygulamalarına karar verildiği duyuruldu. Buna göre; restoran ve kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar…

Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesiyle beraber ülkemizde tam kapanma sürecine geçilmiş, kafe ve restoran türü işletmelerin yalnızca paket servis ve gel al şeklinde hizmet vermesine karar verilmişti. Yarın itibarıyla başlayacak olan normalleşme süreci ile beraber "restoranlar ve kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak?" soruları gündeme taşındı. İçişleri Bakanlığı Genelgesi'de yeme içme sektöründeki işletmelere dair detaylara da yer verildi. Buna göre; restoran ve kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak?

YEME-İÇME YERLERİ

Yeni genelgede yer alan kararlar şöyle;
- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri,

Buna göre; kafe, lokanta ve restoran tarzı işletmelerin paket servis ve gel al hizmetlerine devam etmesine karar verildi. Bu işletmelerin normalleşmenin bir diğer aşamasında açılması bekleniyor.

MEKANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
- Hamam, sauna ve masaj salonları,
- Lunaparklar ve tematik parklar.

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Yeni İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? Restoran, lokanta ve kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak?
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