Yeni İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? Restoran, lokanta ve kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak?

Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesiyle beraber ülkemizde tam kapanma sürecine geçilmiş, kafe ve restoran türü işletmelerin yalnızca paket servis ve gel al şeklinde hizmet vermesine karar verilmişti. Yarın itibarıyla başlayacak olan normalleşme süreci ile beraber "restoranlar ve kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak?" soruları gündeme taşındı. İçişleri Bakanlığı Genelgesi'de yeme içme sektöründeki işletmelere dair detaylara da yer verildi. Buna göre; restoran ve kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak?
YEME-İÇME YERLERİ
Yeni genelgede yer alan kararlar şöyle;
- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri,
Buna göre; kafe, lokanta ve restoran tarzı işletmelerin paket servis ve gel al hizmetlerine devam etmesine karar verildi. Bu işletmelerin normalleşmenin bir diğer aşamasında açılması bekleniyor.
MEKANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
- Hamam, sauna ve masaj salonları,
- Lunaparklar ve tematik parklar.