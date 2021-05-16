Yeni İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? Restoran, lokanta ve kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak?

YEME-İÇME YERLERİ

Yeni genelgede yer alan kararlar şöyle;

- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri,

Buna göre; kafe, lokanta ve restoran tarzı işletmelerin paket servis ve gel al hizmetlerine devam etmesine karar verildi. Bu işletmelerin normalleşmenin bir diğer aşamasında açılması bekleniyor.