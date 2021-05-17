Antalya'daki cenazede ortalık karıştı! Sopa kırılana kadar dövmüş

'SAĞLIĞINDAN ENDİŞELİYİZ'



Yaklaşık 8 gün önce yaşanan arbedenin ardından babasının Gülseren Y.'nin cenazesine gitmek istemediğini söyleyen Ali Oğuz, "Gitmeyecekti babam ama 'akrabamız bir hukukumuz var git' dedik, ondan sonra ikna oldu. Ama hiçbir şey yapmadı, gitti orada oturuyordu. Biz varıncaya kadar yaptı yapacağını. Filmleri çekildi, parmakta kırık var, kulak yırtılmış onun dikişini yaptılar beyninde balon yapmış sonuçları bekliyoruz inşallah, 'içim bulanıyor' diyor şu anda biz sağlığından endişeliyiz" diye konuştu.



'SOPASI KIRILANA KADAR ORADA DARBETMİŞ'



Mustafa Oğuz'un diğer oğlunun eşi Fikriye Oğuz ise kayınpederinin 2017'de kaybettiği eşinin kabrini her fırsatta ziyarete gittiğini, ancak salgın nedeniyle son 2 yıldır ziyaret edemediğini anlattı. Fikriye Oğuz, şöyle konuştu:

"Kabir yakında olmasına rağmen gidemedi. 'Cenaze var hem komşum hem akrabam oraya kadar gideyim kabri ziyaret edeyim' demiş, kabri ziyaret etmiş orada şadırvana oturmuş. Benim dayım olur, yaşlı bir adam kendi gibi, onunla beraber orada oturuyorlarmış. Cenazenin namazı kılınıp da omuzlara alındığında, cenazesinin arkasından gitmemiş dönmüş sopası kırılana kadar orada darbetmiş. Bir husumeti varsa 'sen buradan git' diyebilirdi. 'Benim cenazeme katılma' diye uyarsaydı. Eşinin kabrini ziyarete gitmiş, cenazeye yaklaşmamış, toprak atmamış, şadırvanda oturan kişiye müdahale yapması gerekmez."

M.Y.'nin akıl sağlığının yerinde olduğunu belirten Fikriye Oğuz, "Adamın akli dengesinde de bir şey yok, herhangi bir şeyinde de bir şey yok" dedi.