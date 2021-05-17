Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı kaç gün, ayında kaçında?

Ramazan Bayramı'nın ardından gelen yılın diğer bir dini bayramı olan Kurban Bayramı'na ilişkin detaylar merak edilerek Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün, ayında kaçında? gibi sorular üzerinden bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN, AYINDA KAÇINDA?

Kurban Bayramı 2021 ile ilgili tüm bilgi ve detaylar şöyle;