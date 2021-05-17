Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı kaç gün, ayında kaçında?

Ramazan Bayramı'nın ardından gelen yılın diğer bir dini bayramı olan Kurban Bayramı'na ilişkin detaylar merak edilerek Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün, ayında kaçında? gibi sorular üzerinden bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.
Kurban Bayramı 2021 ile ilgili tüm bilgi ve detaylar şöyle;
2021 yılında kurban bayramı şu günlerde kutlanacak;
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: