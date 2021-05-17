Dünyaca ünlü ilişki koçu Paul Carrick Brunson Meghan Markel ve Prens Harry arasındaki sırrı açıkladı

Gerçekten harika bir insansın, çok tecrübeli ve çok çalışkan… Günlük rutinlerin hayatta bizi asıl başarıya götüren detaylar olduğuna inanıyorum… Bu sebeple de merak ediyorum senin günlük rutinlerin neler?

Nazik övgülerin için teşekkür ederim. Küçük adımların, hayatta önemli bir değişiklik yapmaya çalışmaktan daha kalıcı olabileceğine inanıyorum. Bununla birlikte, günlük alışkanlıkların hayatta en iyi şekilde performans göstermek için hayati önem taşıdığına katılıyorum. İnsanlar rutinleri sayesinde gelişir. Bu nedenle bu uygulamaları hayatımıza sokmamız gerekiyor. Herkesi kendileri için en etkili günlük alışkanlıkları oluşturmaya teşvik ediyorum. Günlük rutinlerimden bazıları; uyanma, egzersiz yapma, piyano çalma, ailemle kahvaltı yapma, günlük işime başlamadan önce minnettarlık ve övgü sunma olarak şekilleniyor.

Karmaşıktır (Ama Olması Gerekmez): Sevgiyi bulmak ve korumak için modern bir kılavuz yazdınız ve en çok satanlar listesine girdi… Size aşk gurusu da diyorlar; peki aşk hakkında ne düşünüyorsunuz?

Aşk, hayatın en güzel armağanlarından biri. Evliliğin herkes için olduğuna inanmıyorum, ama sanırım hepimizin aşık olması gerekiyor. Romantik aşkın özü üç bileşene sahip olmaya dayanır: Yakınlık (bu fiziksel olmak zorunda değildir, duygusal veya ruhsal olabilir), arkadaşlık, bağlılık ve güven. Üçüne de sahip olduğunuzda, aşka sahip olursunuz!