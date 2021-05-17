Dünyaca ünlü ilişki koçu Paul Carrick Brunson Meghan Markel ve Prens Harry arasındaki sırrı açıkladı

Paul Carrick Brunson, ilişkilere dair yazdığı kitapla son zamanların en çok okunanlar listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Yaşama dair bakış açısı, ilişkilerin nasıl güçlü bir temel üzerinde inşa edilebileceği ve aşk hakkında neler düşündüğünü Sabah.com.tr okuyucuları için özel olarak cevapladı.
Gerçekten harika bir insansın, çok tecrübeli ve çok çalışkan… Günlük rutinlerin hayatta bizi asıl başarıya götüren detaylar olduğuna inanıyorum… Bu sebeple de merak ediyorum senin günlük rutinlerin neler?
Nazik övgülerin için teşekkür ederim. Küçük adımların, hayatta önemli bir değişiklik yapmaya çalışmaktan daha kalıcı olabileceğine inanıyorum. Bununla birlikte, günlük alışkanlıkların hayatta en iyi şekilde performans göstermek için hayati önem taşıdığına katılıyorum. İnsanlar rutinleri sayesinde gelişir. Bu nedenle bu uygulamaları hayatımıza sokmamız gerekiyor. Herkesi kendileri için en etkili günlük alışkanlıkları oluşturmaya teşvik ediyorum. Günlük rutinlerimden bazıları; uyanma, egzersiz yapma, piyano çalma, ailemle kahvaltı yapma, günlük işime başlamadan önce minnettarlık ve övgü sunma olarak şekilleniyor.
Karmaşıktır (Ama Olması Gerekmez): Sevgiyi bulmak ve korumak için modern bir kılavuz yazdınız ve en çok satanlar listesine girdi… Size aşk gurusu da diyorlar; peki aşk hakkında ne düşünüyorsunuz?
Aşk, hayatın en güzel armağanlarından biri. Evliliğin herkes için olduğuna inanmıyorum, ama sanırım hepimizin aşık olması gerekiyor. Romantik aşkın özü üç bileşene sahip olmaya dayanır: Yakınlık (bu fiziksel olmak zorunda değildir, duygusal veya ruhsal olabilir), arkadaşlık, bağlılık ve güven. Üçüne de sahip olduğunuzda, aşka sahip olursunuz!
Bill Gates ve Melinda, dünyanın en başarılı ve en zengin çiftlerinden biri olmalarına rağmen geçtiğimiz günlerde boşandılar… Başarı ve para mutlu bir ilişkiyi her zaman beraberinde getirmiyor diyebilir miyiz?
Harika bir noktaya değindin! Dünyanın en zengin 20 kişisine bakarsanız yarısından fazlasının boşanmış olduğunu görürsünüz. Bunun birçok nedeni var. Toplum evliliğin ne olduğunu yeniden tanımlamakla mücadele ediyor ancak hepimizin hemfikir olabileceği en önemli şey, sağlam bir birliğe sahip olmanın öncelikle paylaşılan değerlere, güçlü iletişime ve uzlaşma isteğine dayanmasıdır. Dünyadaki tüm paraya sahip olabilirsiniz ancak bu üçünden birini kaçırıyorsanız evliliğiniz kalıcı olmakta zorlanacaktır.
Sence başarılı bir insan olmanın ve harika bir ilişkiye sahip olmanın ortak bir sırrı var mı?
Evet, iyi bir ilişki sürdürmenin ve başarmanın sırrına "VCC" diyorum. Açılımı; paylaşılan değerler, güçlü iletişim ve uzlaşma istekliliği.
Etkileyici olmak hakkında yazdıklarınızı da görüyorum… Bir iş görüşmesinde ya da özel bir yemekte etkileyici olmanın sırrı nedir?
İster randevuda ister iş görüşmesinde olsun, etkileyici olmanın en önemli bileşeni güvendir. Kendine güvenen kişileri, genel kanılardan bağımsız şekilde gerçek benliği ile hareket eden kişiler olarak görüyorum. Korkusu olmayan biri olmak zorunda değil. Bunun yerine korkularını kabul eden ve bununla baş ederek ilerleyen biri yeterince etkileyici olacaktır.
Ve bir başka popüler çift ... Sussex Dükü Harry ve Düşesi Meghan. Kalıpları yıktılar, sembolik olarak yeni bir çağ başlattılar ... Onlar hakkında ne düşünüyorsun?
Sussex Dükü ve Düşesi tarafından paylaşılan sevginin güçlü bir savunucusuyum. Benim için en ilginç olan şey, birlikteliklerinin çok tehditkâr olmasına rağmen yine de birbirlerine sadık ve bağlı kalmaları. İki insan aşk içinde bir araya geldiğinde hiçbir şeyin onları ayıramayacağını güçlü bir şekilde hatırlattılar.
Oprah ile de çalıştın! Bu harika… Dünyada medyanın ilahı olarak görülen bir kadın… Onunla çalışmak sana neler kattı?
Oprah ile çalışmak hayatımı değiştiren bir deneyimdi. Öyle inanılmaz bir deneyimdi ki bu süreci LinkedIn için viral olan bir makalede anlattım. Bana öğrettiği en büyük ders ise inancın gücüydü. Sık sık "inanamazsan, hayal etmezsen elde edemez, anlayamazsın" derdi.
Gerçekten çok fazla başarılı isim ile çalışmışsın, seni hayatta en etkileyen kişi kim oldu?
Bunu sadece bir Türk medya kuruluşuna konuştuğum için söylemiyorum; gerçekten dürüst olmam gerekirse hayatımda tanıştığım en etkileyici kişi BAU Global Başkanı Sayın Enver Yücel oldu. Yaklaşık beş yıl onun için çalışma şerefine sahip oldum. Onunla geçirdiğim zaman gerçekten harikaydı. Dünyanın en iyi işletme okullarından biri olan Georgetown Üniversitesi'nden bir işletme derecesi aldım. Evet, her kuruşuna değer olduğunu da sık sık söylüyorum. Ancak Yücel Bey'den öğrendiklerim paha biçilemezdi.
Yolun bir Türk ile de kesişmiş bu harika! Enver Yücel benim de hocamdı gerçekten onu çok severim, dediğin gibi iyi ve çok başarılı bir insan. Onun ile nasıl tanıştınız?
Yaklaşık 15 yıl önce sevgili Yücel ve ekibi ABD'yi ziyaret ettiler ve orası için yönettiğim test hazırlık şirketine geldiler. Onunla tanışmamızın hemen üzerine bir gün birlikte çalışacağımızı söyledi, birinin böyle bir şey söylemesinin biraz çılgınca olduğunu düşünürdüm… Fakat bir yıl sonra birlikte çalışıyorduk!
Maalesef artık hayatımızın merkezinde olan pandemi günleri bazı insanları depresyona sürükledi… Bu zorlu süreçte içinde artık güç bulamayan ve şu anda bu röportajı okuyanlara neler söylemek istersin?
Bizi insanlar olarak birbirine bağlayan şey, hepimizin ya güneşin tadını çıkarıyor ya da bir fırtınada hayatta kalıyor olmamızdır. Bu durum, varoluşumuzun Yin ve Yang'ıdır. Bir sonraki aşamaya izin vermek için her aşamanın sona ermesi gerektiğini asla unutmamalıyız. Bu nedenle gücünüzü kaybetmiş gibi hissediyorsanız gireceğiniz bir sonraki dönemin ışık ve iyilik ile dolu olacağını bilin…