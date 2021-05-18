Milyonlarca üreticiyi yakından ilgilendiren hububat ve bakliyat alım fiyatları belli oldu. Kabine Toplantısı akabinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve nohut alım fiyatları hakkında güncel verileri paylaştı. Bakliyat alım fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arayan milyonlarca vatandaş

BAKLİYAT ALIM FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bakliyat fiyatları hakkında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan üreticilere gereken tüm desteğin sağlanacağını duyurdu. "Destek bizden, gayret sizden, bereket Allah'tan" diyerek çiftçiye seslenen Erdoğan, çiftçiye bir karış toprağın dahi boş bırakılmaması yönünde çağrıda bulundu. Erdoğan'ın bakliyat alım fiyatları hakkında yaptığı açıklama şu şekilde: "Bakliyat alım fiyatları ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir." Geçen yıl, kırmızı mercimek için ton başına 3 bin 550 lira, yeşil mercimek için 3 bin 200 lira, nohut için ise 3 bin 350 lira alım fiyatı açıklanmıştı.