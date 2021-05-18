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Giriş Tarihi: 18.5.2021 08:47 Son Güncelleme: 18.5.2021 08:54

? 18 Mayıs sokağa çıkma yasağında , kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Bugün bankalar açık mı? 18 Mayıs sokağa çıkma yasağında bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeniden düzenlendi. Ramazan Bayramı tatilinin ardından çek, senet, EFT- Havale işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar bankaların saat kaçta açılıp kaçta kapandığını sorguluyor. 18 Mayıs Salı günü sabah saatleri ile birlikte bankaların açılış ve kapanış saatleri bu hususta önem taşıyor. Yayınlanan genelge kapsamında hafta içi banka çalışma durumu belli oldu. Bu kapsamda; ? 18 Mayıs sokağa çıkma yasağında , kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankaların çalışma saatleri

Banka çalışma saatleri ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Kısıtlamaların bitmesiyle başlayan normalleşme sürecinde market, ptt, kargo, Pazar yerler gibi yerler sokağa çıkma yasağında belli saatlerde çalışacak. 18 Mayıs kademeli normalleşmenin ikinci sabahında ise finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankalar açık mı sorusuna yanıt arıyor. Çek, senet, hesap açma kapama gibi finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşların Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank gibi bankaların çalışma saatlerinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Bugün bankalar açık mı? 18 Mayıs sokağa çıkma yasağında bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte banka çalışma saatleri

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı boyunca kapalı olan bankalar bugünden itibaren açılıyor. Böylelikle finansal ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenler için bugün bankalar açık mı sorusunun yanıtı belli oldu. İşte banka çalışma saatleri 2021

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

Bankaların açılış ve kapanış saatleri belli oldu. 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları muaf olacak.

Ancak 17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanma sonrası yeni düzenleme yapılabilir.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankaların çalışma saatleri 10.00-16.00 arasındadır. Kontrollü normalleşme sürecinde bankaların mesai saatleriyle ilgili yeni bir açıklama henüz yapılmadı. Bankaların çalışma saatlerine ilişkin güncel bilgiler gelince haberimizde yer alacaktır.

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Bugün bankalar açık mı? 18 Mayıs sokağa çıkma yasağında bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?
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