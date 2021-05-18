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Giriş Tarihi: 18.5.2021 16:20 Son Güncelleme: 18.5.2021 16:22

Bugün marketler saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Yarın 19 Mayıs'ta marketler açık mı? İşte , , , gibi

Bugün marketler saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Yarın 19 Mayıs'ta marketler açık mı? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros gibi market çalışma saatleri

Normalleşme süreciyle beraber hafta içi ile ilgili de yeni kararlar alınırken akşam saatlerine doğru “Bugün bakkallar marketler saat kaçta kapanıyor, yarın açık mı, marketler kaça kadar açık?” soruları gündeme taşındı. , , , gibi market çalışma saatleri özellikle merak konusu haline gelirken öte yandan bu tür işletmelerin hizmet verebilecekleri saatlere ilişkin detaylar genelge ile duyurulmuştu. Akşam 21.00’da başlayan sokağa çıkma yasağı öncesi bu işyerlerinin kapanacağı saat merak ediliyor. Buna göre; A101, BİM, ŞOK, Migros ve diğer marketler saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Yarın 19 Mayıs’ta marketler açık mı? İşte tüm detaylar…

Hafta içi hafta sonu market çalışma saatlerine ilişkin tüm detaylar geçtiğimiz Pazar günü yayımlanan kademeli normalleşme konusu genelge ile duyuruldu. Bu kapsamda vatandaşlar yeni kararları "Bugün bakkallar marketler saat kaçta kapanıyor, yarın açık mı, marketler kaça kadar açık?" soruları ile gündeme taşıyor. Hafta içi her gün 09.00 itibarıyla açılan marketlerin akşam saatlerine doğru kapanış saati de merak edilmeye başlandı. Buna göre; A101, BİM, ŞOK, Migros ve diğer marketler saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Yarın 19 Mayıs'ta marketler açık mı? İşte detaylar…

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet vermesi bekleniyor.

Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

BUGÜN BAKKALLAR VE MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Yayınlanan genelge kapsamında günde binlerce ziyaretçisi olan A101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri şöyle;

"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

MARKETLERDE ZORUNLU İHTİYAÇ DIŞINDAKİ ÜRÜNLER HAFTA SONU YASAK!

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.

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Bugün marketler saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Yarın 19 Mayıs'ta marketler açık mı? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros gibi market çalışma saatleri
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