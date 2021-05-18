Burulaş ve Bursakart HES kodu tanımlama ve alma ekranı! Burulaş ve Bursakart HES kodu nasıl alınır?

Hayat Eve Sığar uygulaması ile hayatımıza giren HES kodu alma işlemi milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak Burulaş ve Bursakart hes kodu tanımlama işlemlerini gerçekleştirmeyenlerin ise Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kartların kapatılacağını ve kullanılamayacağını duyurdu. Kartlarını yeniden kullanmak isteyenler ise Burulaş ve Bursakart HES kodu tanımlama ve alma ekranı ile ilgili sorgulama yapmaya başladı. Burulaş ve Bursakart HES kodu nasıl alınır? Burulaş ve Bursakart HES kodu tanımlama ve alma ekranı!
Bursalıların Bursakart'ına HES kodu tanımlaması için https://www.burulas.com.tr/bursakart/hes-kodu adresine girdikten sonra, HES kodu eşleştirme bölümündeki istenen bilgileri doldurması gerekiyor.
Burulaş'ın resmi internetsitesinde Heskodu eşleştirme sayfasına tıklıyorsunuz. https://www.burulas.com.tr/bursakart/hes-kodu bu sayfada gerekli yerlerin doğru bir şekilde doldurulması gerekiyor. Bursakart ve Heskodu tanımlama sayfasında önemli olan kartınızdaki seri numarası. Eğer Bursakartınızda SARI RENKLİ NFC etiketi bulunuyorsa kartınızın arka yüzündeki 04 ile başlayan 12 haneli numara seri numarasıdır. Eski Bursakartlarda ki seri numaraları uyuşmuyor. Eğer kartınızda SARI RENKLİ NFC etiketi bulunmuyorsa son yaptığınız dolum fişindeki (Bayi ve Kiosk Dolumu) Kart No ve Kart ID satırında bulunan 8 veya 14 karakter içeren numarayı yazarak ilerleyebilirsiniz.
Bursakart No bilgisine görselde görüntülenen şekilde ulaşabilirsiniz.
Bursalıların Bursakart'ına HES kodu tanımlaması için https://www.burulas.com.tr/bursakart/hes-kodu adresine girdikten sonra, HES kodu eşleştirme bölümündeki istenen bilgileri doldurması gerekiyor.
Bu bilgilerde T.C. Kimlik No, Ad, Soyad, HES Kodu, Bursakart No, Cep Tel. No ve Mail adresinin yazılmasının ardından onaylanarak ve "Bursakart'ınıza HES kodu tanımlaması gerçekleştirildi" uyarısını görmesiyle birlikte Bursakart'a HES kodunun tanımlama işlemi tamamlanmış olacak.