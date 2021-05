Burulaş ve Bursakart HES kodu tanımlama ve alma ekranı! Burulaş ve Bursakart HES kodu nasıl alınır?

BURSAKART NO NASIL ÖĞRENİLİR?

Bursakart No bilgisine görselde görüntülenen şekilde ulaşabilirsiniz.

HES KODU BURSAKART'A NASIL TANIMLANACAK?

Bursalıların Bursakart'ına HES kodu tanımlaması için https://www.burulas.com.tr/bursakart/hes-kodu adresine girdikten sonra, HES kodu eşleştirme bölümündeki istenen bilgileri doldurması gerekiyor.

Bu bilgilerde T.C. Kimlik No, Ad, Soyad, HES Kodu, Bursakart No, Cep Tel. No ve Mail adresinin yazılmasının ardından onaylanarak ve "Bursakart'ınıza HES kodu tanımlaması gerçekleştirildi" uyarısını görmesiyle birlikte Bursakart'a HES kodunun tanımlama işlemi tamamlanmış olacak.