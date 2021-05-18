Burulaş ve Bursakart HES kodu tanımlama ve alma ekranı! Burulaş ve Bursakart HES kodu nasıl alınır?

Hayat Eve Sığar uygulaması ile hayatımıza giren HES kodu alma işlemi milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak Burulaş ve Bursakart hes kodu tanımlama işlemlerini gerçekleştirmeyenlerin ise Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kartların kapatılacağını ve kullanılamayacağını duyurdu. Kartlarını yeniden kullanmak isteyenler ise Burulaş ve Bursakart HES kodu tanımlama ve alma ekranı ile ilgili sorgulama yapmaya başladı. Burulaş ve Bursakart HES kodu nasıl alınır? Burulaş ve Bursakart HES kodu tanımlama ve alma ekranı!