Normalleşme sürecine ilişkin yeni kurallar geçtiğimiz gün belli olurken kafe ve restoranlarla ilgili son karar bugün merak konusu haline geldi. Bir süredir paket servis ve gel al şeklinde hizmetini sürdüren işletmelerin açılıp açılmayacağı konusu yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netleşti. Bu kapsamda "Lokantalar, restoranlar, kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak?" soruları yanıt arıyor. Genelgeye göre; yeme-içme yerlerinin hafta içi ve hafta sonu belirlenen saatler arasında gel al ve paket servis uygulamalarına devam edeceği duyuruldu. Peki, Restoran ve kafeler açıldı mı? İşte detaylar…