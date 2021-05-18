Normalleşme sürecine ilişkin yeni kurallar geçtiğimiz gün belli olurken kafe ve restoranlarla ilgili son karar bugün merak konusu haline geldi. Bir süredir paket servis ve gel al şeklinde hizmetini sürdüren işletmelerin açılıp açılmayacağı konusu yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netleşti. Bu kapsamda "Lokantalar, restoranlar, kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak?" soruları yanıt arıyor. Genelgeye göre; yeme-içme yerlerinin hafta içi ve hafta sonu belirlenen saatler arasında gel al ve paket servis uygulamalarına devam edeceği duyuruldu. Peki, Restoran ve kafeler açıldı mı? İşte detaylar…
YEME-İÇME YERLERİ
Yeni genelgede yer alan kararlar şöyle;
- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri,
Buna göre; kafe, lokanta ve restoran tarzı işletmelerin paket servis ve gel al hizmetlerine devam etmesine karar verildi. Bu işletmelerin normalleşmenin bir diğer aşamasında açılması bekleniyor.
MEKANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
- Hamam, sauna ve masaj salonları,
- Lunaparklar ve tematik parklar.