Kiraz dalında kalmasın diye ağacı kiraya verdi

BİLECİK Gölpazarı'a bağlı Kurşunlu köyünde yaşayan Bedriye Engin, fiyatı düşen kirazın dalında kalıp çürümesini önlemek için, ağaçları bir yıllığına kiralamaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce 2013'te "Sıra dışı okur" unvanıyla ödüllendirilen 57 yaşındaki Engin'in, köylülerine anlattığı proje benimsenince "Herkesin bir kiraz ağacı olsun mu?" sloganıyla sosyal medyadan duyurusu yapıldı. Kısa sürede büyük ilgi gören uygulama çerçevesinde ağacı kiralayan kişi, meyveler olgunlaşınca ailesiyle bahçeye gelip kiraz toplayabilecek, gölgesinde piknik yapabilecek. Üretici ile tüketiciyi aynı ağacın altında buluşturmayı, köylülerine yeni gelir kapısı açmayı, insanların büyükşehirlerin stresli ortamından kısa süreliğine de olsa uzaklaşmasını sağlamayı hedefleyen Engin'in projesinde, şu ana kadar 650 ağaç kiralandı. Bedriye Engin, köyünde son yıllarda kiraz üretiminin azalmasından üzüntü duyduklarını anlattı. AA