Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık soruları, kademeli normalleşmenin ardından merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile hafta sonu ve hafta içi olmak üzere market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Genelgede, A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi zincir marketler için detaylar yer alırken marketlerin - bakkalların gün içerisindeki açılış kapanış saatleri de bildirildi.

18 MAYIS BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre hafta sonu ve hafta içi market çalışma saatleri değişti. Marketler hafta içi ve hafta sonu olmak üzere açık kalacak; ancak hafta içi - hafta sonu market çalışma saatleri birbirinden olacak. İşte, marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının yanıtları