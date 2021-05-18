Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Marketler açık mı, bugün kaçta kapanıyor? 18 Mayıs bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 18.5.2021 09:52 Son Güncelleme: 18.5.2021 09:53

, bugün kaçta kapanıyor? 18 Mayıs bakkallar ve , kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Marketler açık mı, bugün kaçta kapanıyor? 18 Mayıs bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Kademeli normalleşme ile beraber market çalışma saatleri de araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlanırken hafta sonu ve hafta içi olmak üzere bakkalların - marketlerin açılış kapanış saatleri de yeniden düzenlendi. Bu doğrultuda, bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına yanıt aranmaya başlandı. Genelgede bakkallar ve A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler için de detaylar paylaşıldı. Peki, hafta içi bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık soruları, kademeli normalleşmenin ardından merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile hafta sonu ve hafta içi olmak üzere market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Genelgede, A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi zincir marketler için detaylar yer alırken marketlerin - bakkalların gün içerisindeki açılış kapanış saatleri de bildirildi.

18 MAYIS BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre hafta sonu ve hafta içi market çalışma saatleri değişti. Marketler hafta içi ve hafta sonu olmak üzere açık kalacak; ancak hafta içi - hafta sonu market çalışma saatleri birbirinden olacak. İşte, marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının yanıtları

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet vermesi bekleniyor.

Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

BUGÜN BAKKALLAR VE MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Yayınlanan genelge kapsamında günde binlerce ziyaretçisi olan A101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri şöyle;

"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

MARKETLERDE ZORUNLU İHTİYAÇ DIŞINDAKİ ÜRÜNLER HAFTA SONU YASAK!

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Marketler açık mı, bugün kaçta kapanıyor? 18 Mayıs bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA