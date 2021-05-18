Rus turistler sabırsızlandı! Türkiye'nin haziran ayında açılmasını bekliyorlar

"RUS TURİSTLER SABIRSIZLIKLA TÜRKİYE'NİN AÇILMASINI BEKLİYOR"

Uçuşların tekrar normale dönmesi için takvimin bu ay belli olabileceğine işaret eden Lomidze, "Şu anda tahmin yapamayız. Ancak mayıs sonu gibi turistik uçuşların ne zaman başlayacağına yönelik bir takvim konusunda daha elle tutulur bilgilere sahip olabiliriz. Rus turistler sabırsızlıkla Türkiye'nin haziranda açılmasını bekliyor." ifadelerini kullandı.