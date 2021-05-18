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Giriş Tarihi: 18.5.2021 19:16 Son Güncelleme: 18.5.2021 19:16

Son dakika: 40 yaş üstü öğretmenler için aşı randevusu açıldı! ?

Son dakika: 40 yaş üstü öğretmenler için aşı randevusu açıldı! Aşı randevusu nasıl alınır?

1 yılı aşkın süredir ülkemizde etkilerini sürdüren sebebiyle tarafında koordine edilerek ülkemizdeki her yaş ve meslek grubunun covid-19 aşısı olmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Sağlık Bakanı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenleri için aşı randevusu alımı başlatıldı. Bu gelişme sonrasında ? sorusu üzerinde yapılan araştırmalarla bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. 2021 e - devlet ile e-nabız, aşı randevusu alma ekranı ve diğer tüm detaylar.

2020 yılı Mart ayından bu yana ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs salgınına en önemli önlem olarak görülen ve Sağlık Bakanlığı tarafından Sinovac ve Biontech - Pfizer aşı seçenekleriyle, hak sahibi olanlara aşılama faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Aşı olmak ve küresel salgına karşı tedbir almak isteyenler e - devlet ile e-nabız, MHRS aşı randevusu alma ekranına erişmek adına Aşı randevusu nasıl alınır? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı aracılığıyla e-devlet, e-nabız, MHRS aşı randevusu alma ekranı ve detaylar şöyle;



KORONA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELERDİR VE KİMLER ALABİLİR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.



KORONA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.



MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS aşı randevusu alma ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.



AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansı var.



E DEVLET İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMLERİ

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

AŞI RANDEVU TELEFON NUMARASI

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

E-NABIZ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika: 40 yaş üstü öğretmenler için aşı randevusu açıldı! Aşı randevusu nasıl alınır?
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