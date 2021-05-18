SON DAKİKA! İstanbul'da 50 yıllık binada panik! Vatandaşlar sokaklara döküldü...

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Ayvansaray Mahallesi Sulu Sokak'ta yer alan ve 50 yıllık olduğu ileri sürülen Saray Apartmanı, kolonlarının çatlaması ve sıvalarının dökülmesi sebebiyle boşaltıldı. İddiaya göre bina sakinleri, apartmandan çatırtı sesleri gelmesine üzerine sokaklara döküldü.
Büyük korku ve paniğe kapılan vatandaşlar durumu hemen polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çökme tehlikesi bulunan binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Ekipler, binada bulunan bütün vatandaşları tahliye ettikten sonra giriş ve çıkışlara son vermek amacıyla apartman kapısını mühürledi. Yapı mühendislerinin detaylı incelemelerinin ardından apartmanın hafta içinde kontrollü şekilde yıkılması planlanıyor.
AKSİLİKLER PEŞİMİZİ BIRAKMADI
Çökme tehlikesi sebebiyle boşaltılan binanın sakinlerinden Saray Ertaş "Evde oturuyorduk, birden komşularımız kapımıza vurmaya başladı. Ev dökülüyor dediler. Çocuklarımı ve kuşumu aldıktan sonra kendimizi sokağa attık. Dün gece bir komşumuz kendi su vanasını açmak isterken yanlış vanayı açmıştı, daha sonra bizim üst katımızı su basmıştı. Geceden beri aksilikler peşimizi bırakmadı. Çocuklarımı komşularıma emanet ettim. Bize ne olacak bilmiyoruz, kimse bir şey söylemedi" diye konuştu.