SON DAKİKA! İstanbul'da 50 yıllık binada panik! Vatandaşlar sokaklara döküldü...

AKSİLİKLER PEŞİMİZİ BIRAKMADI



Çökme tehlikesi sebebiyle boşaltılan binanın sakinlerinden Saray Ertaş "Evde oturuyorduk, birden komşularımız kapımıza vurmaya başladı. Ev dökülüyor dediler. Çocuklarımı ve kuşumu aldıktan sonra kendimizi sokağa attık. Dün gece bir komşumuz kendi su vanasını açmak isterken yanlış vanayı açmıştı, daha sonra bizim üst katımızı su basmıştı. Geceden beri aksilikler peşimizi bırakmadı. Çocuklarımı komşularıma emanet ettim. Bize ne olacak bilmiyoruz, kimse bir şey söylemedi" diye konuştu.