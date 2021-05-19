Barbaros Camisi hızla yükseliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Temmuz 2020'de temeli atılan Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin kaba inşaatı büyük oranda tamamlandı. Caminin iç unsurlarını oluşturan detaylarla ilgili atölye çalışmaları devam ediyor. Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, Levent'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayrettin Paşa'nın askerlerinin eğitim alanı olduğunu, aradan geçen 500 yıl sonunda bu alanda bir cami yapmaya karar verdiklerini belirtti. Caminin isminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle Barbaros Hayrettin Paşa olduğunu hatırlatan Külünk, "Çok kısa sürede hafriyatımızı aldık ve kaba inşaatımızın yüzde 75'inden fazlasını bitirmiş durumdayız. Camiyi 2022 sonunda cemaatle buluşturmayı hedefliyorduk ancak çalışmaların bu süreçte hızlı ilerlemesi sebebiyle açılışı birkaç ay öne aldık" diye konuştu. İhale bedeli 159 milyon 738 bin lira olan cami, 7 bin metrekarelik alan üzerinde yükselecek ve aynı anda 20 bin kişi namaz kılabilecek. Caminin içindeki detaylarda da turkuaz ve mavi ana renkler olacak.