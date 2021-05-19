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Giriş Tarihi: 19.5.2021 07:51 Son Güncelleme: 19.5.2021 07:51

Bugün AVM'ler açık mı, kapalı mı? AVM'ler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte 19 Mayıs alışveriş merkezleri çalışma saatleri!

Bugün 19 Mayıs AVM'ler açık mı, kapalı mı? AVM'ler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte 19 Mayıs alışveriş merkezleri çalışma saatleri!

Bugün ’ta AVM (Alışveriş Merkezleri) çalışma saatleriyle gündeme geliyor. Sabahın ilk saatleriyle beraber bu işletmelere gidecek olan vatandaşlar “Bugün AVM’ler açık mı, saat kaçta açılıyor, kapanıyor, alışveriş merkezleri saat kaça kadar açık?” sorularına ait yanıtı internet aracılığı ile araştırmaya başladı. Kademeli Normalleşme başlığı altında yayımladığı genelge ile tüm bu soruların yanıtını vermiş ve 19 mayıs Alışveriş merkezleri çalışma saatlerini duyurmuştu. Buna göre; 19 Mayıs bugün AVM’ler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte tüm detaylar…

AVM çalışma saatleri bugün 19 Mayıs'ın resmi tatil olması dolayısıyla binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Uzunca bir süredir salgına karşı tedbiren sokağa çıkma yasağı olmadan geçecek ilk resmi tatili değerlendirmek isteyen kişiler "Bugün AVM'ler açık mı, saat kaçta açılıyor, kapanıyor, alışveriş merkezleri saat kaça kadar açık?" sorularına yanıt aramaya başladı. İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile alışveriş merkezlerine ve diğer birçok işletmeye dair çalışma saatlerini açıklamıştı. Buna göre; 19 Mayıs bugün AVM'ler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte tüm detaylar…

19 MAYIS AVM'LER AÇIK MI?

19 Mayıs bugün AVM'ler 10.00-20.00 saatleri aralığında hizmet verecek.

AVM'LER AÇILDI MI?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme takvimi genelgesinde AVM'lerin faaliyet durumları hakkında şu maddeye yer verildi:

Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

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AVM'LER HAFTA İÇİ 10.00-20.00 SAATLERİNDE AÇIK OLACAK

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofislerin hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği anlatılan genelgede, Alışveriş merkezlerinin (AVM) hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, hafta sonları kapalı olacağı, marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyeceği vurgulandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KADEMELİ NORMALLEŞME TAKVİMİ GENELGESİ

  • Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir
  • Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak.
  • Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.
  • Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.
  • Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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AŞI YAPTIRAN 65 YAŞA YASAK KALKTI

65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar, 18 yaş altı gençler ve çocuklar için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmezken, hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

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Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlamasının uygulanmayacağı bildirilen genelgede, bu günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmayacağı kaydedildi. Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde sadece zorunlu hallerde özel araçla seyahate izin verileceği belirtildi.

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Bugün 19 Mayıs AVM'ler açık mı, kapalı mı? AVM'ler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte 19 Mayıs alışveriş merkezleri çalışma saatleri!
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