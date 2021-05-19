AVM çalışma saatleri bugün 19 Mayıs'ın resmi tatil olması dolayısıyla binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Uzunca bir süredir salgına karşı tedbiren sokağa çıkma yasağı olmadan geçecek ilk resmi tatili değerlendirmek isteyen kişiler "Bugün AVM'ler açık mı, saat kaçta açılıyor, kapanıyor, alışveriş merkezleri saat kaça kadar açık?" sorularına yanıt aramaya başladı. İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile alışveriş merkezlerine ve diğer birçok işletmeye dair çalışma saatlerini açıklamıştı. Buna göre; 19 Mayıs bugün AVM'ler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte tüm detaylar…