Kuruluş Osman Umur Bey kimdir, tarihte nasıl öldü? Umur Bey’in hayatı ve tarihteki yeri

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, tarihte önemli bir yere sahip olan Umur Bey'in hayatı ve tarihteki yeri hakkında araştırmalara sebep oldu. Dizinin son bölümlerinde Osman Bey ile karşı karşıya gelen Umur Bey tarihte nasıl öldü, Kuruluş Osman Umur Bey kimdir soruları dizinin sevenleri ve tarih meraklıları tarafından inceleniyor. Dizide Umur Bey'e hayat veren Şahin Ergüney kimdir sorusu da bu bağlamda yanıt arıyor. İşte Umur Bey hakkında merak edilenler.

KURULUŞ OSMAN UMUR BEY KİMDİR?

Dizide Şahin Ergüney'in hayat verdiği Umur Bey'in tarihteki yeri ve kişiliği merak ediliyor. Dizide Kızılbeyoğlu Obasının Beyi ve Malhun Hatun'un babası olarak karşımıza çıkan Umur Bey, Osman Bey'in kayınpederi olarak yer alıyor.

TARİHTE UMUR BEY KİMDİR?

Umur Bey, Aydın-İzmir yöresine hükmeden Aydınoğulları Beyliği'nin kurucusu Mehmed Bey'in oğludur. 1309'da Birgi'de doğduğu bilinmektedir. Çağdaş kayıtlarda unvanı "Gāzî-i Rabbânî, Bahâeddin Umur Paşa" olarak verilir. Babası Mehmed Bey tarafından çok genç yaşta İzmir'in (Yukarı Kale) idaresiyle görevlendirildi. Henüz 18 yaşındayken adını duyuran Umur Bey, babasının Ayasuluk'ta (bugünkü Selçuk) kurduğu donanma ile korsanlık yaparak ün kazandı. Sakız Adası, Bozcaada, Eğriboz, Mora Yarımadası ile Rumeli sahillerine akınlar düzenledi. Babasının ölümünden sonra diğer kardeşlerinin de onayıyla 1334 yılında beyliğin başına geçti. Saltanatı ölümüne dek 14 yıl sürdü. Beylik en parlak günlerini onun idaresinde yaşadı.