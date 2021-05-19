Kuruluş Osman Umur Bey kimdir, tarihte nasıl öldü? Umur Bey’in hayatı ve tarihteki yeri

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, tarihte önemli bir yere sahip olan Umur Bey'in hayatı ve tarihteki yeri hakkında araştırmalara sebep oldu. Dizinin son bölümlerinde Osman Bey ile karşı karşıya gelen Umur Bey tarihte nasıl öldü, Kuruluş Osman Umur Bey kimdir soruları dizinin sevenleri ve tarih meraklıları tarafından inceleniyor. Dizide Umur Bey'e hayat veren Şahin Ergüney kimdir sorusu da bu bağlamda yanıt arıyor. İşte Umur Bey hakkında merak edilenler.
KURULUŞ OSMAN UMUR BEY KİMDİR?
Dizide Şahin Ergüney'in hayat verdiği Umur Bey'in tarihteki yeri ve kişiliği merak ediliyor. Dizide Kızılbeyoğlu Obasının Beyi ve Malhun Hatun'un babası olarak karşımıza çıkan Umur Bey, Osman Bey'in kayınpederi olarak yer alıyor.
TARİHTE UMUR BEY KİMDİR?
Umur Bey, Aydın-İzmir yöresine hükmeden Aydınoğulları Beyliği'nin kurucusu Mehmed Bey'in oğludur. 1309'da Birgi'de doğduğu bilinmektedir. Çağdaş kayıtlarda unvanı "Gāzî-i Rabbânî, Bahâeddin Umur Paşa" olarak verilir. Babası Mehmed Bey tarafından çok genç yaşta İzmir'in (Yukarı Kale) idaresiyle görevlendirildi. Henüz 18 yaşındayken adını duyuran Umur Bey, babasının Ayasuluk'ta (bugünkü Selçuk) kurduğu donanma ile korsanlık yaparak ün kazandı. Sakız Adası, Bozcaada, Eğriboz, Mora Yarımadası ile Rumeli sahillerine akınlar düzenledi. Babasının ölümünden sonra diğer kardeşlerinin de onayıyla 1334 yılında beyliğin başına geçti. Saltanatı ölümüne dek 14 yıl sürdü. Beylik en parlak günlerini onun idaresinde yaşadı.
TARİHTE UMUR BEY NASIL ÖLDÜ?
Umur Bey, İzmir kuşatması esnasında kale surlarına tırmanırken atılan oklarla genç yaşında vefat etmiştir. Ölümünün ardından yerine ağabeyi Hızır Bey geçmiştir.
UMUR BEY NE ZAMAN ÖLDÜ?
Umur Bey 1348 yılında İzmir kuşatması sırasında yaşamını yitirmiştir. Umur Bey'in 30'lu yaşların sonundayken öldüğü bilinmektedir.
UMUR BEY'İN TARİHTEKİ YERİ VE ÖNEMİ
Umur Bey'in hayatı, yaptığı fetihler, akınlar ve deniz seferleri, ölümünden yüz yıl sonra Osmanlı Devleti'nde Fatih dönemi vakanüvislerinden Enverî tarafından kaleme alınan Düsturname-i Enveri'de anlatılmıştır. Umur Bey'in yazarları, şairleri ve alimleri koruyan bir devlet adamı olduğu bilinir. Ayrıca Kelile ve Dimne'yi ilk defa Farsça'dan Türkçe'ye çevirten kişi odur. Koruyucu hekimliğe dair bir tıp eseri olan "Tabiatname" Umur Bey adına "Tutmacı" tarafından Farsça'dan Oğuz Türkçesi'ne çevrilmiştir.
KURULUŞ OSMAN'DAKİ UMUR BEY ŞAHİN ERGÜNEY KİMDİR?
Şahin Ergüney, 1962 yılında Giresun Bulancak'ta doğmuştur. İzmir'de liseyi okuduktan hemen sonra amatör bir tiyatroda sanat hayatına atılmıştır. Hacettepe Üniversitesi Konservatuar Bölümü'nde yükseköğrenimini tamamladıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır. Kamera karşısına ilk kez 1994 yılında 'Aylaklar' adlı sinema filmi ile geçmiş ve sonrasında Kurtuluş, Kimse Beni Sevmiyor, Es Es, Kurtlar Sofrası, Dur Yolcu, Aşkların En Güzeli, Yer Gök Aşk, Fi, Siyah Beyaz Aşk, Geniş Aile, Komşu Kızı gibi yapımlarda yer almıştır.