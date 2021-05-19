19 Mayıs'ta bankalar açık mı sorusu, günün en çok merak edilenleri arasında yerini alıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene Çarşamba gününe denk gelirken bugün bilindiği üzere resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda; bankacılık işlemleri olan binlerce vatandaş "Bugün bankalar açık mı kapalı mı? Bugün 19 Mayıs'ta bankalar açık mı çalışıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; 19 Mayıs'ta bankalar açık mı çalışıyor mu? Bugün bankalar açık mı kapalı mı, EFT ve havale yapılır mı?