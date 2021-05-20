Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? 2021 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor, ne zaman idrak edilecek soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Ramazan Bayramı heyecanını sonlandırdığımız şu günlerin hemen ardından Kurban Bayramı bizi bekliyor olacak. Diyanet dini günler takvimine göre bayram tarihleri belli oldu. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek. Peki Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün
İslam alemi büyük bir öneme sahip olan kurban ibadetinin yapıldığı Kurban Bayramı için geri sayım başladı. 2021 Kurban Bayramı'nı sevdikleri ile birlikte hayal edenler bu mübarek günün tarihini de merak etmeye başladı. Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayıp toplamda 4 gün sürecek.
KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2021
19 Temmuz 2021 Pazartesi – Arefe
20 Temmuz 2021 Salı – 1. Gün
21 Temmuz Çarşamba – 2. Gün
22 Temmuz Perşembe – 3. Gün
23 Temmuz Cuma – 4. Gün
KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.