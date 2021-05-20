Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? 2021 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor, ne zaman idrak edilecek soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Ramazan Bayramı heyecanını sonlandırdığımız şu günlerin hemen ardından Kurban Bayramı bizi bekliyor olacak. Diyanet dini günler takvimine göre bayram tarihleri belli oldu. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek. Peki Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

İslam alemi büyük bir öneme sahip olan kurban ibadetinin yapıldığı Kurban Bayramı için geri sayım başladı. 2021 Kurban Bayramı'nı sevdikleri ile birlikte hayal edenler bu mübarek günün tarihini de merak etmeye başladı. Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayıp toplamda 4 gün sürecek.