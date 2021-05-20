İstanbul'da taciz dehşeti! Mahalleli kıskıvrak yakaladı!

Kaçan şüpheli, 131 Sokak'ta polis tarafından yakalandı. İki kadın ve olayı duyan bir grup genç, şüpheliyi darbetmek istedi. Polis, taciz şüphelisini ekip aracına bindirerek, polis merkezine götürdü. Kadınların şikayetçi olduğu şüpheli, sağlık kontrolü için getirildiği Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şüphelinin polis tarafından yakalandığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.