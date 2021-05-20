Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapacak: Kapadokya'da 45 avukat, güvenlik görevlisi, mühendis, mimar alınacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Alımı başığıyla 45 avukat, güvenlik görevlisi, mimar alımı yapılacağını ilan etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapacak. Kapadokya'da istihdam edilmek üzere 45 sürekli işçi alımı ilanına ilişkin başvuru şartları ve kontenjanlar haberimizde.
KÜLTÜR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI
İlanda, Kapadokya Alan Başkanlığında istihdam edilecek 45 personel alımı yapılacağı bildirildi. Giriş sınavına başvuru şartları şu şekilde:
Bunlara ek olarak kontenjanlara özel şartlar da yer alıyor.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVINA NASIL BAŞVURULUR?
Giriş sınavı başvuruları dijital ortamda 20/05/2021- 04/06/2021 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar sınava başvurularını Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirecektir. Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacağından; alım yapılacak her bir pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak üzere KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday sınava çağrılır. Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık internet sitesinde 21/06/2021 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
KÜLTÜR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?
Sınav Takvimi:
20/05/2021 – Personel Alımı Duyurusu
20/05/2021 – 04/06/2021 Başvuruların Alınması
21/06/2021 – 25/06/2021 Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların duyurulması ve itirazların kabulü
SINAV YERİ VE TARİHİ
Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başarılı olan adayların listesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
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