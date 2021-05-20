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Giriş Tarihi: 20.5.2021 15:17

personel alımı yapacak: Kapadokya'da 45 avukat, güvenlik görevlisi, mühendis, mimar alınacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapacak: Kapadokya'da 45 avukat, güvenlik görevlisi, mühendis, mimar alınacak!

personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yayınlanan ilanda 45 avukat, güvenlik görevlisi, mühendis, mimar alınacağı duyuruldu. Kapadokya’da istihdam edilecek olan 45 sürekli işçi alımı ilanı Bakanlığın resmi sitesinden Personel Alımı başlığı altında yayınlandı. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları, başvuru şekli ve kontenjanlar.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Alımı başığıyla 45 avukat, güvenlik görevlisi, mimar alımı yapılacağını ilan etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapacak. Kapadokya'da istihdam edilmek üzere 45 sürekli işçi alımı ilanına ilişkin başvuru şartları ve kontenjanlar haberimizde.

KÜLTÜR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

İlanda, Kapadokya Alan Başkanlığında istihdam edilecek 45 personel alımı yapılacağı bildirildi. Giriş sınavına başvuru şartları şu şekilde:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları, son başvuru tarihi itibarıyla özel şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmaları,
  • Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları, gerekmektedir.
  • Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hallerinin bulunmaması. (Teknik Personel)
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019-2020 yıllarında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türlerinden asgari 70 ve daha yukarı puan almak,
  • Tüm unvanlar için son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

Bunlara ek olarak kontenjanlara özel şartlar da yer alıyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVINA NASIL BAŞVURULUR?

Giriş sınavı başvuruları dijital ortamda 20/05/2021- 04/06/2021 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar sınava başvurularını Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirecektir. Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacağından; alım yapılacak her bir pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak üzere KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday sınava çağrılır. Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık internet sitesinde 21/06/2021 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

KÜLTÜR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Sınav Takvimi:

20/05/2021 – Personel Alımı Duyurusu

20/05/2021 – 04/06/2021 Başvuruların Alınması

21/06/2021 – 25/06/2021 Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların duyurulması ve itirazların kabulü

SINAV YERİ VE TARİHİ

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başarılı olan adayların listesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapacak: Kapadokya'da 45 avukat, güvenlik görevlisi, mühendis, mimar alınacak!
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