Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapacak: Kapadokya'da 45 avukat, güvenlik görevlisi, mühendis, mimar alınacak!

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVINA NASIL BAŞVURULUR?

Giriş sınavı başvuruları dijital ortamda 20/05/2021- 04/06/2021 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar sınava başvurularını Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirecektir. Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacağından; alım yapılacak her bir pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak üzere KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday sınava çağrılır. Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık internet sitesinde 21/06/2021 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

KÜLTÜR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Sınav Takvimi:

20/05/2021 – Personel Alımı Duyurusu

20/05/2021 – 04/06/2021 Başvuruların Alınması

21/06/2021 – 25/06/2021 Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların duyurulması ve itirazların kabulü