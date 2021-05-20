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Giriş Tarihi: 21.5.2021 00:35

'dan acı haber! Gölete giren 2 genç boğuldu

AA
Ordu'dan acı haber! Gölete giren 2 genç boğuldu

'nun ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda serinlemek için gölete giren 2 genç boğuldu

Alınan bilgiye göre, yayla sakinlerinin, Kabalak mevkisinde gölete iki gencin gözden kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Jandarma, sağlık, Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve dalgıç ekiplerinin, olay yerine gelmesiyle arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin çalışmasının ardından bulunan 2 gencin cesedi, sudan çıkarılarak ambulansa alındı.

Kimlik tespit çalışmasında cenazelerin Berat Genç (16) ve Ali Kutlu'ya (16) ait olduğu belirlendi.

Genç ile Kutlu'nun cenazeleri, ambulanslarla Ordu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Ordu'dan acı haber! Gölete giren 2 genç boğuldu
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