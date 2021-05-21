Cuma günlerinin coşkusu her hafta farklı yaşanırken, sosyal medyada da Cuma mesajı rüzgârı esiyor. İslam alemi için oldukça önemli bir yere sahip olan bu Cuma gününde de Cuma mesajları ve sözleri ile bugünün anlam, önemi paylaşılıyor. Hayırlı cumalar dileklerini sevdiklerine iletmek isteyenler ise en güzel Cuma mesajı seçeneklerini araştırıyor. Hayırlı cumalar dilediğinizi iletebileceğiniz kısa, uzun, dualı, ayetli, resimli Cuma mesajları 2021 seçeneklerine bu başlık altından göz atabileceksiniz. 2021 En güzel Cuma mesajları için tek yapmanız gereken sayfayı aşağıya doğru sürüklemek olacak.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2021

Cuma mesajları göndermek için yepyeni seçenekler her hafta bu başlık altında yer alacak. Sürekli olarak güncellenen haberimiz içerisinde kısa, uzun, ayetli, resimli Cuma mesajlar seçeneklerine ulaşabileceksiniz.