Kademeli normalleşmeye geçilmesi ile beraber hafta sonu ve hafta içi market çalışma saatleri değişti. Bu gelişmenin ardından marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık soruları gün içerisinde araştırılmaya başlandı. Genelgede A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler için detaylar yer alırken bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri de aktarıldı.

MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK? HAFTA SONU AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre hafta sonu ve hafta içi marketlerin çalışma saatleri değişti. Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Buna karşı, hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri farklılık gösterecek.

İşte, 21 Mayıs bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının cevapları