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Giriş Tarihi: 22.5.2021 16:43

22 Mayıs Cumartesi ve listesi - Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu?

22 Mayıs Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi - Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu?

Son dönemde ülkemizde art arda sarsıntılar yaşanıyor. Bu durum en ufak sarsıntı da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde oldu sorularını da beraberinde getirdi. ve tarafından güncel olarak listesi yayınlarken en son deprem nerede oldu sorusu da yanıt buldu. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 22 Mayıs Çarşamba 2021

Son depremler milyonlarca vatandaşın en güncel araştırdığı konuların başında geliyor. Yaşanan en ufak sarsıntıda dahi Kandilli ve AFAD'ın yayınlandığı son depremler listesine bakılıyor. Özellikle son dönemde ülkemizde artan sarsıntılar, vatandaşların konuyla ilgili araştırma yapmasına neden oluyor. İşte 22 Mayıs Kandilli ve AFAD son depremler verileri!

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası ile Türkiye'de gerçekleşen depremlerin büyüklüğünü, derinliğini ve birçok bilgiyi öğrenmek mümkün.

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22 Mayıs Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi - Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu?
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