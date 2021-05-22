DGS başvurusu nasıl yapılır? 2021 DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? 2021 ÖSYM DGS başvuru ekranı

DGS sınavına hazırlanan yüz binlerce lisans adayı DGS başvurusu nasıl yapılır diye araştırıyor. Meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunu olan başarılı öğrencilere 2 yıllık eğitimi 4 yıla tamamlama fırsatı sunan Dikey Geçiş Sınavı başvuruları dün başladı. 31 Mayıs'a kadar sürecek olan başvuru süreciyle ilgili, 2021 DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır soruları da cevap arayan konular arasında yer alıyor. 2021 ÖSYM DGS başvuru ekranı ve başvuru yolları haberimizde.
DGS BAŞVURUSU HANGİ TARİHLERDE?
DGS başvuruları 21 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Başvurular önümüzdeki 1 ay boyunca alınacak. Sınavdan alınan puanlar ise yalnızca bir yıl geçerli olacak.
DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NE ZAMAN YAPILACAK?
Dikey Geçiş Sınavı yani DGS 11 Temmuz Pazar günü saat 10:00'da gerçekleşecek. Adaylar sınava 10 gün kala sınav giriş belgelerine ÖSYM aracılığıyla ulaşabilecek. Sınav giriş yerleri de bu tarihte açıklanacak. Adaylar, sınav giriş yerlerini başvuru sürecinde kendileri seçecek.
DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Dikey Geçiş Sınavı'na girecek adaylar ÖSYM üzerinden online olarak başvuru yapmalıdır. Öncelikle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapılır. Kişisel bilgilerin güncelliği kontrol edildikten sonra, "Başvuru Sürecindekiler" bölümünde yer alan 2021-DGS butonu seçilmelidir. Açılan sayfada kişisel bilgiler yer alacak. Bilgiler doğru ve güncelse sınav merkezi seçimini yapmak için sonraki sayfaya geçilmelidir. Bu sayfada sınava girilecek merkez seçildikten sonra başvuru sürecinin ilk etabı tamamlanır. Bu aşamadan sonra ödeme işlemi gerekir.
2021 DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
2021 DGS başvuru ücreti 150 TL olarak belirlendi. Bu ücret banka şubeleri aracılığıyla elden yatırılabileceği gibi internet bankacılığı ile online olarak da ödenebilir. Ayrıca bankaların ATM'leri üzerinden de işlem gerçekleştirilebilir.
DGS SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
Akbank'ın tüm şubeleri, Albaraka Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, Finansbank'ın tüm şubeleri, Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, Halkbank tüm şubeleri, ING Bank'ın tüm şubeleri ve bu bankaların internet bankacılığı ile ATM'leri, Ziraat Bankası'nın sadece internet bankacılığı ile DGS ücreti yatırılabilir.
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