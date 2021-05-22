DGS başvurusu nasıl yapılır? 2021 DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? 2021 ÖSYM DGS başvuru ekranı

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Dikey Geçiş Sınavı'na girecek adaylar ÖSYM üzerinden online olarak başvuru yapmalıdır. Öncelikle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapılır. Kişisel bilgilerin güncelliği kontrol edildikten sonra, "Başvuru Sürecindekiler" bölümünde yer alan 2021-DGS butonu seçilmelidir. Açılan sayfada kişisel bilgiler yer alacak. Bilgiler doğru ve güncelse sınav merkezi seçimini yapmak için sonraki sayfaya geçilmelidir. Bu sayfada sınava girilecek merkez seçildikten sonra başvuru sürecinin ilk etabı tamamlanır. Bu aşamadan sonra ödeme işlemi gerekir.

2021 DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2021 DGS başvuru ücreti 150 TL olarak belirlendi. Bu ücret banka şubeleri aracılığıyla elden yatırılabileceği gibi internet bankacılığı ile online olarak da ödenebilir. Ayrıca bankaların ATM'leri üzerinden de işlem gerçekleştirilebilir.