Malatya'da bir kişi müzakere yapan ekiplerin üzerine pompalıyla ateş açtı

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI



Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri hazır bekletildi. Emniyet Müdür Yardımcısı ile Asayiş Şube Müdürü'nde katıldığı olayda bir süre sonra ekiplerin ikna çabalarına cevap veren şahıs teslim oldu. Şahsın ikametinde arama yapan ekipler kısa dipçikli bir adet pompalı tüfek bulurken, D.C.I. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.