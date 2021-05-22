Son dakika: Elazığ'da zincirleme kaza! 19 kişi yaralandı

BAZI YARALILARIN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Vatandaşların da yardıma koştuğu yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Kazada bazı yaraların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.