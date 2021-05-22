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Giriş Tarihi: 22.5.2021 19:19 Son Güncelleme: 22.5.2021 19:20

: 'da zincirleme kaza! 19 kişi yaralandı

İHA
Son dakika: Elazığ'da zincirleme kaza! 19 kişi yaralandı

haberleri: 'da , otomobil ve motosikletin karıştığı kazada 19 kişi yaralandı. Kazada bazı yaraların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri: Elazığ'daki kaza, merkeze bağlı Ulu Kent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 M 0270 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, 01 AED 763 plakalı otomobil ve 23 TD 545 plakalı motosiklet çarpıştı.

19 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüs yan yatarken, araçlarda bulunan toplamda 19 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi yönlendirildi.

BAZI YARALILARIN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Vatandaşların da yardıma koştuğu yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Kazada bazı yaraların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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Son dakika: Elazığ'da zincirleme kaza! 19 kişi yaralandı
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