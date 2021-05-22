Sosyal medyadaki paylaşım yuva yıktı

Pilotkocasının uçuşta olduğunu zanneden genç kadın, eşinin başka bir kadınla tatile gittiğini sosyal medyadan öğrenince soluğu adliyede aldı. İddiaya göre özel bir havayolu şirketinde pilot olan Furkan H., Muğla Göcek'te yat kiralayıp Seren T. ile tatil yaptı. Instagram'da paylaşılan sarmaş dolaş fotoğraflarda, "Reklamlar sona erdi, filme devam", "Gözlerim yollarda, kaptanımın gelmesini bekliyorum" ve "Geldi benimkiii" gibi ifadeler yazıldı. Aldatıldığını sosyal medyadan öğrenen Lale H., boşanma davası açtı. Pilot ise Seren T. ile nişanlısı H.S.'nin yatında bir süreliğine misafir kaldığını, eşinin kıskançlık ve nafaka nedeniyle bu iddiaları ortaya attığını öne sürdü. Öte yandan Seren T.'nin bir süre önce H.S.'den ayrıldığı öğrenildi.