Tekneler battı çatılar uçtu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesini vuran, hızı saatte 50 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına, Çamlık ve Armutçuk mevkilerinde yaz sezonunda turistleri gezdiren gezi teknelerinden onlarcasını batırdı. Ağaçlar araçların üzerine devrilirken, bazı evlerin çatıları, reklam panoları ve çöp kutuları rüzgardan uçtu. Toplamda 17 çatı uçtu, 10 ağaç devrildi. İzmir'in Dikili ilçesinde de Vakıf Zeytinliği mevkiinde bir anda etkisini gösteren fırtına çok sayıda balıkçı teknesini batırdı. Büyük hasar gören teknelerin sahipleri sabah erken bölgeye geldiklerinde büyük şok yaşadı. Toplam 10 balıkçı teknesi batarken, 25 balıkçı teknesinde ise ağır hasar oluştu. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün etkisini gösteren fırtına, Sazlı, Büyükhusun ve Dibekli köylerinde bazı evlerin çatılarına zarar verdi. Çok sayıda ağacın yanı sıra elektrik direklerinin de devrilmesine yol açan fırtına nedeniyle bazı köylerde enerji kesintisi yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık ekiplerinince hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.