0850 Nerenin Kodu? +90 850 Numara Kodu Nereye Ait?

0850 ile başlayan numaralar artık pek çoğumuzu aramaktadır. Bu kod ile başlayan numaralar arayınca bilmediğimiz bir numara olduğundan kaynaklı aklımıza pek çok soru takılmaktadır. Aslında 850 alan kodu Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne ait olarak bilinse de günümüzde artık Türkiye'de kurumsal olan telefonların kodu olarak da yer almaktadır.

0850 NERENİN KODU?

850 alan kodu Kuzey Kore ülkesine ait olan bir alan kodudur. Kuzey Kore, kuzey yarım kürede yer alan bir Doğu Asya ülkesidir. Resmi ismi Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'dir. Kuzey Kore'nin doğu sınırı Japonya Denizi boyunca uzanmaktadır. Batı sınırı ise Kore Körfezi boyunca uzanır. Dünyadaki ülkelerin büyüklük sıralamasında Kuzey Kore 97. sırada yer almaktadır. Kuzey Kore'nin ortalama nüfusu 25.661.175'tir. Sadece nüfus sıralamasında Kuzey Kore 195 ülke içerisinde 52. sırada yer almaktadır.

Ülkemizde de 0850 ile başlayan numaralar bulunmaktadır. Bu numaralar ulusal arama planlarında 'coğrafi olmayan sabit numara' olarak geçmektedir ve tüm sabit olan telefon hizmeti sağlayan firmalarca kullanılabilir.

0850'Lİ KURUMSAL TELEFON NUMARALARI

İnsanların çoğu telefon kullanmaktadır ve kullandıkları bu telefonlardan aranmaktadır. Fakat her arayan numara rehberimizde kayıtlı değildir. Kayıtlı olmayan bu numaralar arasında 0850'li numaralar bulunmaktadır. Özellikle son dönemde telefon kullanıcılarını arayıp tanıtım vs yapmaktadırlar. 0850'li numaralar özellikle son dönemde hava yolu şirketlerinin, bankaların, otobüs firmalarının, e- ticaret sitelerinin ve farklı birçok sektörün çoğunun çağrı merkezi ya da iletişim numarası olarak kullanılmaktadır. Bu numaranın analog ve 444'lü numaralara göre birçok avantajı bulunmaktadır. Bu yüzden son dönemlerde oldukça tercih edilmektedir.

0850 NUMARA SORGULAMA

Telefon kullanıcıların rahatsız olduğu bir konu ise bilinmeyen bir telefon tarafından aranmaktır. Böyle zamanlarda kullanıcılar arayan numarayı bulmak isterler. Bazı zamanlarda bu bilinmeyen numaralar arasında 0850 ile başlayan numaralar da yer alabilmektedir. Arayan numarayı bulmak için ise yapılması gereken şey kullandığınız arama motoruna sorgulamak istediğiniz numarayı yazmak ya da bunun için özel olarak oluşturulmuş bilinmeyen numaralar servislerini arayıp numarayı söylemektir.